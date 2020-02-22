5 способів, як батькам варто спілкуватися зі своїми дітьми-підлітками

Між батьками та підлітками часто виникає неправильне спілкування. Адже старші діти мають "власну мову" та не завжди можуть порозумітися з дорослими.

Як тільки ви зрозумієте, чому виникають проблеми в спілкуванні між підлітками та їх батьками, ви здивуєтеся, як легко можна уникнути непорозумінь, передає видання Yourtango.

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Багато батьків розчаровує те, що підлітки їх не слухають і не поважають. Деякі дорослі також зазначають, що прохання зробити щось просте, наприклад, вивезти сміття чи сходити до магазину, підлітків обурює.

З точки зору підлітків, проблеми спілкування часто викликані схильністю батьків виправляти речі, а не просто слухати. Окрім того, у дітей часто сильні емоції, що роблять спілкування набагато складнішим.

Чому виникають проблеми з спілкуванням між батьками та підлітками? В основному, все через гормональні зміни. Підлітки зазнають змін як біологічно, так і неврологічно та психологічно.

5 загальних причин непорозуміння між батьками та підлітками

Підлітки живуть сьогоденням

Батьки можуть не порозумітися з підлітком, коли, до прикладу, говорять про їх майбутнє. Фразу "Як ти збираєшся вступити до коледжу з такими оцінками?" діти пропустять повз вуха.



Підлітки можуть не слухати батьків / Фото "Українська правда"

Порада щодо батьків: Якщо ви хочете краще спілкуватися з підлітком, прийміть те, що ваша дитина не живе на тій же часовій шкалі, що і ви. Вони не хочуть думати про майбутнє, бо живуть сьогоденням. Краще говоріть про навчання на цьому конкретний тиждень.

Підлітки керують емоціями

У підліткові роки діти часто керуються емоціями. Не намагайтеся спілкуватися із підлітком у такому стані. Замість цього краще зачекайте, поки ваш підліток заспокоїться.

Батьки не зможуть перейти від вихователя до тренера

Коли діти маленькі, бути для них авторитетом легко. Ви вихователь, який захищає їх і вчить всьому на світі. Але юність знаменує собою початок змін у відносинах, коли ваші діти хочуть незалежності та рівності.

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Порада для батьків: Щоб уникнути цієї пастки для спілкування, перевірте себе. Спробуйте спілкуватися фразами на кшталт "Мені цікаво, як ти сприймаєш це" – завжди запитуйте їхньої думки. Окрім того, часто пропонуйте їм свою допомогу.

Батьки ставлять неправильні запитання

Деякі підлітки наголошують, що батьки часто запитують: "Чи в тебе все добре?" Вони колективно погоджуються, але все одно можуть відчувати, що щось не так з ними чи їхніми ровесниками. Тому часто та відверто говоріть з дітьми.

Батьки забувають, що це таке – бути дитиною

Успішні батьки завжди намагаються змусити своїх синів чи доньок бути більш організованими та відкладати гроші на майбутнє. Але, за словами дітей, вони лише підлітки і їм хочеться розваг. Тому не контролюйте дітей, хоча допомагати їм варто.