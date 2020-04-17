5 способів, які допоможуть навчити дітей життєвим навичкам на карантині

Всі батьки мріють, щоб їхні діти якнайшвидше стали самостійними, навчилися готувати їжу, прибирати в будинку тощо. Адже головна мета дорослих – підготувати малечу до життя. Цих навичок можна навчити дітей під час карантину, коли всі мають вдосталь часу на сімейні справи.

Вміти прати білизну, записатися на прийом до лікаря, пришити ґудзик або приготувати їжу – це важливі життєві навички, які кожен повинен вміти, щоб функціонувати в житті, пише видання Mind Body Green.

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Цей процес навчання починається досить рано. Так, маленька дитина може навчитися підмітати підлогу, розвантажувати посудомийну машину, самостійно мити волосся чи прибирати власні іграшки.

Як навчити дітей життєвим навичкам

Для початку складіть перелік життєвих навичок та поговоріть зі своєю дитиною. Не називайте навчальних життєвих навичок як рукоділля, краще дайте дитині знати, що робота над цим допоможе їм стати самостійнішою.

Запитайте дитину, в чому вона хотіла б мати більшої незалежності, і допоможіть їй розібратися, які життєві навички допоможуть це зробити. Наголошуйте, що набуті навички допомагають їй стати більш відповідальною та незалежною людиною.



Дитина допомагає з прибиранням / Фото Freepik

Продемонструйте, як це робити. Чим більше ви будете підтримувати дитину та робити ці справи веселими, тим більше ваша малеча навчатиметься.

Перетворіть свою дитину на помічника. Один із найголовніших життєвих навичок – допомагати іншим. Виберіть якусь справу, чого дуже потребують інші, та подумайте, як ви можете допомогти. Наприклад, можна пошити маски для лікарні, купити продукти літній людини тощо.

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Управління часом – це теж важливий життєвий навик. Керування часом, складання плану та роздуми наперед – все це повинна вміти робити кожна людина. Тому допоможіть малечі засвоїти це. Спочатку спільно з нею складіть графік її діяльності та вільний час.

Тож, на період карантину батьки мають багато вільного часу і можуть використати цю можливість для розвитку своїх дітей. Скористайтеся цим моментом.