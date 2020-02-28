5 стереотипів про відносини, які лише псують нам життя

У житті є певні механізми, які рухаються і весь час змінюються: те, що 10 років тому вважалося народною мудрістю, сьогодні вже вважається псевдоістиною. Так, навіть романтичні стосунки оповиті багатьма стереотипами.

Видання ELLE з'ясувало, які саме стереотипи про відносини більше не працюють, а тільки псують життя закоханих.

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Сила жінки – в її слабкості

Навіть письменники говорили про те, що сила жінки – в її слабкості . Нібито така жінка здатна творити і руйнувати, пробуджуючи в чоловікові якості захисника. Проте насправді сила жінки криється в ніжності, розумінні і чуйності , але ніяк не в беззахисності і безпорадності.

Відносини – це важка праця

Немає більш безглуздої справи, ніж "переробляти" свого партнера чи змінюват себе заради нього (притирання до звичок людини і пошук компромісів – це дещо інша історія). Але якщо вашим відносинам важко існувати, значить, ви на хибному шляху.

Адже важко бути не повинно – сенс стосунків в тому, щоб зробити життя один одного простіше і щасливіше , а не ускладнювати його ще більше.

Чоловікам подобаються стерви

Мабуть, ця думка завжди було помилковою, адже ніхто не хоче мати відносин з конфліктною і істеричною жінкою. Швидше за все, "стервозна" колись стало синонімом до "темпераментної".

Дійсно, у представників сильної статі інтерес викликають сміливі дівчата, здатні відкрито висловлювати свої почуття та які мають високу самооцінку.

Чоловіки бояться сильних дівчат

Це судження теж втратило актуальність в сучасному суспільстві. Справедливіше буде помітити, що сильних жінок бояться слабкі чоловіки, а впливові хлопці в якості супутниці життя все частіше вибирають дівчат, які розвиваються та впевнені у собі. За кожним великим чоловіком стоїть набагато сильніша жінка-муза, правда ж?

Усі жінки мріють вийти заміж

Стереотип про те, що мета всього життя жінки – вийти заміж теж пішло у небуття. Зокрема, через вплив Заходу і Європи сьогодні ставлення до штампу в паспорті стає більш ненав'язливим. Сучасна жінка відводить заміжжю не перше місце, вважаючи за краще зайнятися самореалізацією.