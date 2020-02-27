5 токсичних фраз від батьків, які шкодять кожній дівчинці

Виховання дітей – це одна із найсуперечливіших тем у суспільстві. Особливо з великою обережністю сьогодні ставляться до питання гендерного виховання і навіть піддають сумнівам традиційні стереотипи: якщо ти хлопчик – маєш бути сильним, а якщо ти дівчинка — хазяйнуй вдома.

Видання "Тутка" намагалося з’ясувати, де батьки припускаються помилок у вихованні донечок та чому їх робити не варто.

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Дівчинка має бути охайною, бо не вийде заміж

Всі батьки змалечку виховують у дівчинки охайність: сукеночка має бути чистенька, зачіска гарна, вдома все прибрано тощо. Але дитина, яка змалку все вчиться тягнути на собі, і в дорослому житті перебиратиме на себе всі обов’язки.

Проте це недобре, адже так і до емоційного та фізичного вигоряння недалеко. Психологи з'ясували, що на домашні справи, приготування їжі та турботу про дітей чоловіки витрачають лише 6 годин на тиждень, тоді як жінки – 16.

Дівчатка не лазять по деревах і не стрибають по парканах

У дитинстві всім дівчаткам забороняли багато речей. А все через те, що "ти не хлопчик”, як казали батьки. Так, безумовно, хлопчики фізично значно витриваліші, але вчені наголошують, що немає нічого поганого в тому, щоб дівчинка спробувала свої сили у “чоловічих” видах спорту (футболі, баскетболі тощо).

Дівчатам не варто втручатися в чоловічі справи

Колись дівчаткам казали, що вони не мають здібностей та можливостей у "чоловічих" справах, зокрема не стануть видатним математиком/програмістом/інженером.

Гадаємо, не варто перераховувати сотні талановитих і геніальних жінок, які опанували технічні професії. Та навіть науковці визнали, що мозок чоловіків не має переваг перед мозком жінок, тому в навчанні всі рівні.

Науковці стверджують, що від 7 років дівчатка починають сумніватися у своїх силах і недооцінювати себе. Тому це треба негайно змінювати й вселити в кожну дитину відчуття неповторності та любові до себе і навчання.

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Найбільший плюс жінок – зовнішність

Це чергова світова "мудрість", що дівчатка мають бути красиві, добрі, ніжні, а хлопчики – сильні та мужні. Тому дівчатка і живуть з відчуттям, що бути красивою – це її найперший обов’язок. Та навіть при прийомі на роботу менеджери звертають увагу насамперед на зовнішність, а потім на професійні риси дівчини.

Проте, на щастя, світ сьогодні бореться проти такої несправедливості: в Німеччині заборонили рекламу "тато – розумний, мама — красива", а бренд Barbie почав виробляти нових ляльок: Барбі-пожежника і Барбі-суддю.

Дівчатка не б’ються

Такими настановами зручно виховати покірну ягничку, яка навіть кривднику поганого слова не скаже, бо так легше маніпулювати людиною. Саме тому саме жінки стають жертвами фізичного й психологічного насилля.

Чи не краще навчити дівчинку відстоювати свою думку, позицію, вміти себе захистити, і донести їй, що так правильно, що вона має на це право. А в дорослому віці й поготів.