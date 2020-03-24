5 цікавих ігор, які навчать дитину розпоряджатися грошима та заощаджувати

Батьки мають змалечку вчити дітей правильно розпоряджатися грошима, щоб у майбутньому вберегти їх від значних втрат. Адже фінансова грамотність, на жаль, є далеко не в кожній українській школі, а тому навчити своїх чад можете лише ви.

Видання Освіторія опублікувало кілька підказок від засновниці курсів Fin4youth Яни Федоряки, які допоможуть дитині опанувати тему грошей.

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Цифровий ребус

Навіть діти, які ще не вміють читати і лише вивчають цифри та алфавіт, можуть розшифрувати цифровий ребус. Тому в нього можна "заховати" три основні правила фінансової грамотності: заробляй, заощаджуй, інвестуй.

"Саме по собі відгадане слово – це довгоочікуваний результат твоїх зусиль. Це ніби бажана цукерочка. А коли значення слова ще й обговорене одразу на місці, звісно, воно запам’ятовується", – пояснила Яна Федоряка.

Як зробити ребус? У цифровому ребусі в кожній клітинці напишіть число, яке відповідає порядковому номеру літери в алфавіті. Побачивши, яка цифра стоїть у клітинці, потрібно порахувати, яка літера під цим номером розташована в абетці, і вписати її.

До того ж, цей кросворд тренує уважність та вміння рахувати. Без сумніву, так правила "заробляй, заощаджуй, інвестуй" закарбуються надовго.

Кросворди

Інформацію щодо навчання фінансової грамотності містить складні для розуміння фінансові поняття. Проте багато залежить від вчителя та його форми подання інформації. Діти набагато краще сприймають складні поняття, якщо з них скласти кросворд.

"Кросворд розвиває аналітичне мислення. Адже в ньому може бути кілька близьких за змістом відповідей. Оскільки слова у кросворді перетинаються, треба проаналізувати, яка саме відповідь підходить", – додає експертка.



Кросворд на фінансову тему / Фото Освіторія

До прикладу, можете скласти кросворд з таких запитань. Як називається вартість товару в магазині? А лицьова сторона монети? Дохід, який отримує студент за гарне навчання, це…? Як називається кредит на квартиру? А гроші, які видають батьки дитині на її дрібні витрати? А кошти, внесені на рахунок банку з метою їх зберігання та отримання відсотків? Обов’язкові платежі державі?

Усі ці поняття можна вивчити за допомогою кросворду. Причому, його можна складати як для дітей молодшого шкільного віку, так і для старших учнів.

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Фінансовий "Еліас"

Зазначимо, що у фінансовий "Еліас" можна грати в групах чи всім класом.

"Еліас" — це популярна нині гра, в якій пропонується пояснити якесь слово чи поняття, не називаючи його. Не витрачаючи надміру зусиль можна швидко створити свій фінансовий "Еліас", нарізавши тоненькі папірці з фінансовими поняттями, які потрібно вивчити.

Кожен учасник гри витягає з коробки папірець із поняттям і намагається пояснити його так, щоб інші зрозуміли, про що йдеться, проте не називає це слово.



Гра "Еліас" / Фото Освіторія

Погодьтеся, це набагато цікавіше, ніж записувати в зошит нудні визначення. До того ж, ця гра формує вміння доносити свої думки лаконічно і зрозуміло для інших.

Які поняття можна вивчити і повторити за допомогою гри у фінансовий "Еліас"? Витрати, доходи, комунальні платежі, податки, гонорар, прибуток тощо. Цю гру можна використовувати для будь-якого віку.

Як варіант, можна роздати учням порожні папірці і попросити написати на них поняття, які вони знають самі або які їм найважче запам’ятати, а потім покласти всі в одну коробку і далі використовувати для гри.

Гра Thinkers

Навчитися правильно розв’язувати життєві задачі допоможе карткова гра Thinkers з розділу "Економіка" для дітей 9-12 років. Проте вона підійде і для старших підлітків. Ця гра складається з карток, на одній стороні якої міститься задача, а на звороті – правильна відповідь.

"Ця гра виконує дві основні функції: по-перше, вона дає змогу "розворушити" аудиторію на початку заняття та налаштувати на навчання, а по-друге, тренує математичне мислення та фінансову поведінку", – додає Яна.



Гра Thinkers \ Фото Освіторія

Ви можете придумати свої задачі, використовуючи цей приклад: "Батьки Святослава часто подорожують і беруть сина із собою. Святослав, відвідавши дві країни, помітив, що в кожній з них є МакДональдс. Хоча набір страв у кожній країні однаковий, ціни на страви – різні. Наприклад, гамбургер у київському ресторані коштує 65 гривень, а у нью-йоркському – 4 долари. Де дешевше поласував гамбургером Святослав, якщо курси валют становлять 25 гривень за долар?"

Ці інтелектуальні тренажери рекомендують не лише для учнів чи вчителів, які хочуть удосконалити свої уроки, а й усіх, хто хоче розвивати своє логічне мислення чи просто творчо і корисно провести час у колі друзів та сім’ї.

Гра "Життєвий капітал"

З усіх фінансових ігор, мабуть, найбільш відома американська настільна гра Cashflow, український аналог цієї гри – "Життєвий капітал". Популярність гри пояснюється тим, що за 3-4 години гри людина проживає своє фінансове життя, вчиться бачити себе збоку та робити висновки зі своєї фінансової поведінки.

У грі є два кола: маленьке коло щурячих перегонів і велике коло наших мрій. Суть гри в тому, щоб вийти із замкнутого кола, де ми ходимо на роботу, отримуємо зарплату, витрачаємо гроші і трохи заощаджуємо, на велике коло, накопичивши свій пасивний дохід. Коли дохід від інвестування, тобто пасивний дохід, перевищує наші витрати — ми освоїли перший рівень фінансової грамотності та переходимо на велике коло, де можемо купити свою мрію.



Гра "Житєвий капітал" / Фото Освіторія

Велике значення в цій грі має модератор, який у кінці дає відгук по кожному гравцю, аналізує його ходи в грі та дає рекомендації, як покращити свою фінансову поведінку. У процесі гри діти вчаться вести бюджет, записуючи свої доходи та витрати, слідкувати за грошима та перераховувати їх, ставити собі цілі та досягати їх.