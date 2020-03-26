5 важливих уроків, яким батьки повинні навчити своїх доньок про здорові стосунки

Всі батьки хочуть, аби їхні доньки були повністю готові до своїх перших стосунків та першого кохання. Майбутнє дітей залежить від того, чизможуть дорослі виховувати сильних, впевнених, та щасливих дівчат, які розумітимуть, що таке здорові романтичні стосунки.

Адже у всьому світі збільшується кількість випадків домашнього насилля. До прикладу, чи знали ви, що в Канаді чоловік вбиває свою жінку кожні 6 днів, а в США кожні три дня вбивають колишніх чи нинішніх партнерів, пише видання Yourtango.

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Тому батьки повинні допомогти своїм донькам уникнути нездорових стосунків та навчити приймати найкращі рішення щодо кохання.

Дівчата-підлітки проходять етап, коли відносини з однолітками та потенційними романтичними партнерами стають пріоритетними у їх житті. Тому батьки повинні допомогти їм розібратися, що таке здорові стосунки.

5 уроків, які ваша донька повинна знати про здорові стосунки

Дотримуватися своєї інтуїції та бути вірною собі

Ваша донька повинна знати, що її інтуїція є потужним інструментом прийняття рішень, тому вона спочатку повинна довіряти собі.

Тож, навчіть її покладатися на свій "інтуїтивний компас", запитуючи її: "Що про це говорить твоє серце?" або "Якою була твоя перша думка?" тощо.



Діліться власними секретами про кохання з дитиною / Фото Mama.mk

Критично мислити

Навчіть свою дочку, що музика, яку вона слухає, книги, які вона читає, соціальних медіа, які вона відвідує, і рекламні зображення, які вона переглядає, впливають на її уявлення про те, що таке здорові стосунки.

Навчіть дитину критичному мисленню, ставлячи їй такі запитання:

Що наша культура говорить про те, як бути дівчиною?

Як повинні проходити побачення?

Яким повинен бути секс?

Дитина повинна розуміти всі питання та правильно на них відповідати. Якщо дівчина має неправильне уявлення про щось, поясніть їй.

Знати різницю між коханням та привабливістю

Текстові повідомлення чи перегляд чиєїсь сторінки в соцмережі створюють помилкове враження, що ми насправді знаємо цю людину, але цей імідж в соцмережі не завжди узгоджується з тим, ким вона є насправді.

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Навчіть свою дочку приділяти час знайомству з кимось, адже лише спілкування та більше знань про людину складуть остаточне враження.

Психологи часто порівнюють перше враження з цибулею: "Ви можете очистити шар за шаром, щоб пізнати основні цінності та характер цієї людини".

Ревнощі – це не ознака любові

Ревнощі – це контроль, а не любов. Це головний фактор впливу у стосунках підлітків з боку дівчат та хлопців. Адже ревнощами ви не стаєте схожими на ту людину, яка, на вашу думку, зацікавила вашого партнера. Та й в здорових відносинах немає необхідності контролювати свого партнера.



Навчіть дитину, що ревнощі – це не завжди добре / Кадр з фільму

Самолюбов – найважливіший вид любові

Більшість дівчат вважають, що вони повинні зробити все для того, щоб отримати любов від партнера. Але це часто може призвести до самознищення жінок, бо вони часто ставлять потреби інших людей перед своїми.

Навчіть доньку ставити власні потреби та перед бажаннями іншими. Варто спочатку любити себе і цінувати стосунки, які ви маєте з кимось – це найважливіший урок кохання, щоб навчитися мати міцні, люблячі та здорові стосунки.