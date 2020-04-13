5 звичок дівчат, які розчаровують хлопців та руйнують стосунки

У закоханих людей повинні бути спільні погляди на багато речей, але так буває не завжди. У будь-якій парі трапляються розбіжності, а слова і поведінка одного партнера можуть завдати багато шкоди іншому та навіть зруйнувати стосунки.

Експерти в любовних питаннях наголошують, що більшість дівчат допускає помилки протягом перших місяців відносин, йдеться в журналі Cosmo.

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Звички дівчат, які руйнують стосунки

Ви дозволяєте невпевненості все зіпсувати

На початку стосунків чоловіки, як правило, настільки ж невпевнені, як і дівчата, тому помилкою буде весь час нагадувати йому про те, що він говорив і робив (або не говорив і не робив) раніше.

Невпевненість – це дуже несексуальна якість, з якою вам потрібно боротися всіма можливими способами. Якщо ви дійсно хочете бути з цим хлопцем, то маєте повне право заявити про це. Чим швидше проясняться ваші відносини, тим швидше ви зможете розслабитися і насолоджуватися ними.

Ви чіпляєтеся за минуле

Тут мова йде не про колишніх, хоча це теж може перешкодити вам побудувати нові відносини. Ми говоримо про те, щоб не піднімати на поверхню колишні конфлікти, необережно сказані слова і все те, що вас образило в поведінці нинішнього партнера. Хочете бути з цим хлопцем? Тоді вибачте всі негаразди і постарайтеся забути його "промах".



Не згадуйте колишні сварки у стосунках / Фото Unsplash

Ви ревнуєте

Починаючи нові відносини з чоловіком, пообіцяйте собі, що ніколи не будете шпигувати, перевіряти його телефон і зламувати пошту на ноутбуці. Спілкування в парі має бути настільки чесним і відвертим, щоб приводів для ревнощів не виникало ні у одного з партнерів.

Пам'ятайте, що як тільки ви почнете грати в "приватного детектива", то відразу ж можете ставити жирну крапку в цій любовній історії.

Ви закинули догляд за собою

Так відбувається часто: дівчата починають відносини красунями, а потім розслабляються і перестають відвідувати косметолога, тренуватися і піклуватися про власну зовнішність. Ви повинні завжди залишатися гарячою, сексуальною дівчинкою насамперед для самої себе, а ваш чоловік буде любити вас точно так само, як ви любите себе.

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Ви втрачаєте ентузіазм

Бажання створити домашній затишок – це природна реакція дівчини на гормони закоханості. Проте, не варто відмовлятися від походів на вечірки, спілкування з подругами і спонтанних подорожей. Адже хлопцям для щастя потрібна повага, компліменти і трохи веселощів. Якщо ви зустрічаєшся з чоловіком, то, напевно, він хоче розважатися разом з вами, тому не відмовляйте йому в цьому.

Мало кому сподобається, якщо його будуть «пиляти», переводити постійними претензіями і невдоволенням. Перш за все, будьте собою, не давайте проблемам занадто великого значення, підтримуй свій імідж веселої, безстрашної і сексуальної дівчини. По суті, саме ці якості вибирають чоловіки, коли говорять про довгострокові відносини.