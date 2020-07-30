Багато людей мають неправильне уявлення про кохання. Адже багато з нас створювали в голові поняття про кохання від знайомих пар або за прикладами фільмів чи книг, і згодом почали вірити лише в ці переконання. Але дотримуючись таких стереотипів, парам ще важче побудувати щасливі та здорові стосунки.

І лише відпустивши хибні уявлення про кохання, ви зможете побудувати щасливі відносини. Бо якщо ви будете проводжувати вірити цим речей, то ваше особисте життя ризикує бути токсичним, пише Lady.Tochka.

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Ви чекаєте ту ідеальну людину, в якій полюбите все

Ви, звичайно, можете вірити, що існують ідеальні люди, але це не так. Всі мають свої недоліки, і як би ви не намагалися полюбити їх в партнерові, у вас це не вийде.

Насправді сенс не в тому, щоб знайти когось без недоліків, а в тому, щоб знайти людину, яку справді любитимете. І тоді її недоліки не будуть доводити вас до стану нервового зриву.

Любов приходить сама по собі

Так буває лише в казках та фільмах, у реальному житті ви навряд чи випадковим чином прокинетеся в обіймах ідеального хлопця. Стосунки вимагають часу, роботи над собою і певних жертв (наприклад, терпіти недоліки один одного).

Звичайно, обидва партнери можуть хотіти стосунків, але якщо ви не вирішуватимете конфлікти та не матимете бажання йти на компроміс і поступатися, то ваша любов не триватиме довго.



Над своїми стосунками треба працювати / Фото inlviv

Будь-які стосунки приносять людям страждання

Так, багато людей мають страждання від кохання, але все ж, більшість – зустрічає свою людину і закохується, ніколи не розбиваючи своє серце. Стосунки не повинні шкодити вам або руйнувати ваше життя.

Окрім того, ваш партнер не повинен ставитися до вас як до ганчірки або маніпулювати вами заради розваги. Пам’ятайте, якщо стосунки роблять вас нещасливими, то, мабуть, не просто не ваша людина, тому не треба терпіти страждання.

Кохання вирішує всі проблеми

Любов важлива для кожної людини і вона може робити вас щасливими, але вона не позбавить вас від інших проблем, з якими вам доведеться зіткнутися в житті. Якщо ви і ваш партнер не можете спілкуватися або вирішувати певні проблеми, то ваші стосунки не будуть приносити вам щастя. І тут навіть неважливо, наскільки ви кохаєте один одного.

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Секс не важливий

Чомусь багато людей так думає, але це не правда. Адже якщо вам не подобається займатися сексом з вашим партнером, то буде важко мати здорові довгострокові стосунки. Чому? Бо в парі дуже важливо відчувати себе задоволеними, розслабленими і вже тоді щасливими.

Партнер повинен бути твоїм кращим другом

Тут мова йде про те, щоб мати спільні погляди на життя та цілі. Коли обидва партнери можуть говорити про те, що їх хвилю.

Але ні в якому разі ваша друга половинка не повинна заміняти друзів чи бути єдиною, на кого ви можете покластися або попросити поради. Навіть якщо ви довіряєте йому/їй, майте і інших близьким друзів.