Часто закохані бояться почати новий етап стосунків, бо не впевнена, чи настав вже час для цього. Тому на допомогу прийшли експерти, які й порадили, які факти із вашого життя вказують, що ви вже готові жити зі своїм обранцем чи обраницею.

Спільне проживання закоханих і справді дуже важливий крок, який вимагає обговорення як фінансових планів, так і побутових. У MentalFloss підібрали 6 ознак того, що вам варто задуматись про переїзд у спільне житло.

Важливо Як влаштувати переїзд на нову квартиру та не зруйнувати свої стосунки

Ви вже фактично живете разом

Огляньте своє помешкання. Якщо у ньому речей вашої другої половинки вже стільки, скільки й ваших, тоді зволікати не варто. Фен, зубна щітка, засоби особистої гігієни, запасний одяг – це речі, які вказують, що ви і так фактично живете разом, тому переїзд не буде для вас стресом.

Вам комфортно наодинці з партнером

На початковому етапі стосунків люди можуть боятись відкритись партнеру. Тоді деякі думки чи переживання не озвучуються, щоб не здатись невпевненою чи дивною. Однак коли людям насправді комфортно один з одним, тоді будь-які застереження стираються.

Яскравим доказом того, що ви готові до спільного життя, може стати факт, що жінка не боїться поставати перед обранцем без макіяжу. Водночас чоловік, до прикладу, дивиться улюблені мелодрами, не боячись осуду своєї коханої.

Плануєте спільний відпочинок

Якщо пара вже не бачить відпочинок один без одного, це ознака того, що ви хочете більше часу проводити разом. І переїзд може стати чудовим кроком ще більше зміцнити ваші стосунки. Окрім цього, спільна відпустка вказує й на те, що і бюджет ви плануєте в розрахунку на ще одну людину.

Готуєте на двох

Коли люди вже готові до спільного побуту, вони мимоволі починають дбати про партнера. Тому, навіть перебуваючи на вихідних самі, ви можете готувати подвійну порцію на випадок, що ваша друга половинка прийде несподівано. Це також ознака того, що ви готові до переїзду.



Пара, яка готова жити разом: головні ознаки / Фото AWB

Ви сумуєте в розлуці

Якщо вам сумно, коли проводите час наодинці, тоді це також свідчить, що потрібно запропонувати партнерці чи партнеру жити разом. До того ж і з фінансової точки зору це може бути вигідно для обидвох, адже так ви можете зекономити на оренді житла чи поїздках по місту.

Цікаво 5 етапів на шляху до зрілих стосунків: як зберегти романтику

Будуєте плани на майбутнє

Коли ви купуєте спільні речі для побуту чи плануєте своє майбутнє разом, тоді ваші стосунки вже вийшли на інший рівень. Відтак переїзд буде логічним кроком у вашому житті.

Варто зазначити, що рішення про спільний побут не повинно бути одноосібним. Переконайтесь, що і ваша друга половинка готова до такого важливого кроку та чи для неї це не буде стресом. На цьому етапі важливо не тиснути і після пропозиції жити разом не очікувати відповіді у ту ж хвилину. Адже переїзд – це рішення, яке кожному варто добре обдумати.