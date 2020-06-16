Дуже складно побудувати щасливий шлюб, але ще складніше - прийняти рішення завершити стосунки. Ми підготували для вас кілька питань, які варто поставити собі перед розлучення.

Під час карантину безліч пар у різних країнах світу вирішили розійтися. Ймовірно, через невміння поважати особисті кордони партнера або постійні конфлікти. Але, щоб не накоїти помилок, про які потім можна шкодувати, варто добре обдувати рішення про розлучення, пише видання Lady.Tochka.

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Перш за все, точно зауважимо, що у шлюбі не варто терпіти будь-яку форму насильства і постійні приниження, зради чи знущання. Такі дії партнера не виправдовують навіть найсильніші почуття.

6 питань, які варто поставити собі перед розлученням

Ви хочете інших стосунків чи іншого до себе ставлення?

Будь-які стосунки можна спробувати врятувати, якщо обидва партнери справді люблять один одного та готові шукати компроміс. Тому експерти радять перед розлученням поговорити з чоловіком/дружиною про сімейні проблеми. Можливо, все не так погано?

Чи не намагаєтеся ви втекти від труднощів?

Якщо ви з партнером зараз маєте кризовий період і переживаєте стреси, то закінчення шлюбу – це найпростіший і зручний спосіб втекти від проблем. Але такі дії вас не вбережуть від невдач в майбутніх відносинах.



Спробуйте вирішити проблему без розлучення / Фото Ficsum

Чи не приймають це рішення за вас?

Партнерові, який рідно приймає власні рішення, легко нав'язати думки про розлучення. До прикладу, коли мама, подружки і сусідка з 5 поверху запевняють дружину, що потрібно розлучатися. Якщо ви не хочете насправді йти від другої половинки, то перед прийняттям рішення вислухайте свої бажання і будьте чесною перед собою.

Чи не намагаєтеся ви так маніпулювати?

Часто у подружньому житті люди загрожують партнерові і так намагаються маніпулювати чоловіком/дружиною. Якщо це чергова провокація, а не серйозна заява – то це не зробить ваші стосунки щасливими. Адже в один момент партнер, не витримавши, сам подасть на розлучення.

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Чи любите ви насправді партнера?

Термін слова "кохання" не варто шукати у словниках, адже це дуже індивідуальне почуття для кожного. Тому, якщо ви відчуваєте, що це воно і насправді не хочете розлучатися, то може спробувати поборотися за почуття?

Чи не вимагаєте ви занадто багато від партнера?

Часом люди зустрічають майже ідеального партнера з яким будують стосунки. А інколи вони помічають, що в іх партнерові щось не вистачає та намагаються його змінити або починають шукати нового.

Але перед розлученням спочатку запитайте себе, чому чоловік/дружина не виправдовує ваших очікувань. Можливо, це ви забагато вимагаєте?