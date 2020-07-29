Які небезпечні речі можна дозволити зробити своїй дитині? Як виховати успішного сина чи доньку? Чому дорослі можуть повчитися у дітей? Дивіться добірку коротких та цікавих відео з TED про батьківство та сім’ю.

Корисні лекцій присвячені труднощам, із якими щодня зустрічаються сучасні батьки, пише 24 канал.

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Тому якщо ви відчуваєте, що вам потрібна мотивація або відпочинок, то обов’язково подивіться ці відео.

6 популярних та коротких відео на TED про сім’ю і батьківство

Зазначимо, що всі відео тут англійською мовою, але можна увімкнути українські або російські субтитри.

"5 небезпечних речей, які потрібно дозволити своїй дитині"

Засновник Літньої ремісничої школи Гевер Таллі вчить дітей працювати зі справжніми інструментами. Він розповідає, що тривога батьків з приводу безпеки дитини не завжди обґрунтована і часто взагалі зайва.

Експерт запевняє, що вогонь та складений ніж зовсім не такі страшні, як думають дорослі. Наприклад, знаючи про властивості вогню, людина може з ним впоратися. Також Гевер розповідає, як навчити дитину контролювати життя та відрізняти небезпечне від безпечного.

5 небезпечних речей, які потрібно дозволити своїй дитині: дивіться відео



"Як без гіперопіки виховати успішну дитину"

Джулія Літкотт-Хеймс — академік та викладає в Стенфорді. Спілкуючись зі студентами, вона зробила висновок, що надмірний нагляд не допомагає дитині, а відмінні оцінки не є показником успішності.

У своїй лекції жінка розповідає, чому шкідливо програмувати життя дитини, та які якості треба розвивати, щоб дійсно допомогти своїм чадам домогтися успіху в майбутньому. Головна ідея звучить так: перш за все батьки повинні оточити дітей безумовною любов’ю.

Як без гіперопіки виховати успішну дитину: дивіться відео



"Дітям потрібен стрижень"

Колишній держсекретар США Колін Пауелл багато знає про те, навіщо потрібні правила. Він вважає, що важливо донести до дитини, що у будь-якого правила є свої причини і важливо вміти їх дотримуватися.

Колін Пауелл розповідає про ці правила з гумором і без зайвого пафосу. За його словами, розвинувши в дитині внутрішній стрижень, можна дати їй хороший старт.

Дітям потрібен стрижень: дивіться відео



"Чому дорослі можуть навчитися у дітей"

Адора Світак дуже обдарована дитина, і вона вважає, що не тільки дорослі повинні вчити чомусь дітей, а й навпаки: діти повинні вчити своїх батьків.

За її словами, світу необхідне дитяче мислення — сміливі ідеї, креативність і оптимізм. Ці якості здатні зруйнувати багато бар’єрів і привести до потрібної мети. Тому дорослим не можна недооцінювати дитячі бажання і пориви.

Чому дорослі можуть навчитися у дітей: дивіться відео



"4 факти, які батьки ніколи не визнають"

Люди проходять довгий шлях від закоханості до народження дитини, і реальність не завжди відповідає очікуванням. Наприклад, мама або тато можуть спочатку взагалі нічого не відчувати до дитини.

Проте пара Руфуса Гріскома і Аліси Волкман має троє синів, і вони роблять сайт для батьків. У своїй лекції на TED подружжя розповіло про ті труднощі, про які не заведено говорити. А доповнили вони свій виступ прикладами з життя.

4 факти, які батьки ніколи не визнають: дивіться відео



"Навчіть дівчат мужності, а не досконалості"

За словами засновниці програми Girls Who Cod Решма Сауджані, люди виховують своїх доньок так, щоб вони були ідеальними, а хлопчиків виховують бути сміливими та мужніми.

Тому жінка взяла на себе соціалізацію молодих дівчат, щоб навчити їх програмуванню, яке необхідне для просування суспільства вперед. "Щоб дати світові нові інновації, ми не можемо залишити позаду прекрасну половину свого населення. Мені потрібно, щоб кожен чоловік сказав кожній молодій жінці, бути собою. Цим жінкам має бути комфортно з їх недосконалостями", – каже Решма.

Навчіть дівчат мужності, а не досконалості: дивіться відео