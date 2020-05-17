6 романтичних способів зробити пропозиції коханій вдома

Якщо у вас був геніальний план зробити пропозицію другій половинці цієї весни, але карантин все зіпсував, то не засмучуйтеся. Ми підготували для вас кілька ідей, як зробити це романтично, не виходячи з дому.

Нещодавнє опитування показало, що ситуація з коронавірусом вплинула на пропозиції та весільні плани понад 53% опитаних людей. Багатьом парам довелося змінити свої плани, пише Brides.

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Але пари все ще можуть практикувати влаштувати романтичну пропозицію руки і серця, не виходячи з свого будинку. "Зараз люди все менше дбають про показовість пропозиції, і просто хочуть пережити цей особливий момент зі своєю коханою людиною", – кажуть експерти.

Тому нижче наведно кілька найромантичніших та творчих способів зробити пропозицію вдома.

Як зробити пропозиції коханій вдома

Відтворіть слайд-шоу ваших спогадів

Що може бути романтитчніше, ніж разом згадувати свою історію кохання. Складіть старі фотографії та відео ваших стосунків та відтворіть слайд-шоу на ноутбуці чи телефоні. Можете приготувати вино, обійнятися на дивані та, можливо, навіть запалити свічки. І нехай кохана людина думає, що ви будуту дивитися фільм. А після відео не забудьте сказати важливі слова: "ти станеш моєю дружиною".



Прикрасьте кімнату для пропозиції / Фото Glamour

Приготуйте улюблену страву

Оскільки ви не можете під час карантину піти в улюблений ресторан (лише якщо він має літній майданчик), то приготуйте улюблену страву самостійно вдома. Обов’язково додайте до вечора вина та створіть романтичну атмосферу. А після цього дістаньте каблучку і зробіть пропозицію.

Організуйте пропозицію перед друзями онлайн

Попросіть рідних приєднатися до вас на онлайн-вечірку чи просто поговорити. Запросіть своїх найближчих друзів і нехай всі підготують улюблені напої. Попросіть усіх підняти келих і проголосіть тост, в якому й буде звучати пропозиція. Це буде точно незабутньо та неочікувано для вашої другої половинки.



Влаштуйте онлайн-вечірку з друзями / Фото condenast

Влаштуйте "подорож" до улюбленого місця

Якщо фактичні подорожі зараз є неможливими, відтворіть улюблене місце у вашому будинку. Приготуйте страви з кухні цієї країни, оберіть місцеву музики чи прикрасьте кімнату у відповідному стилі. І в середині вечора зізнайтеся другій половинці в коханні та зробіть пропозицію руки та серця.

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Найміть місцеву групу для того, щоб вони заспівали онлайн

Підтримка місцевого бізнесу зараз важлива як ніколи. Оскільки ви не можете прослухати улюблену групу на вулицях вашого міста, найміть їх заспівати вам кілька пісень онлайн (через Skype або Zoom). Вони точно будуть не проти підзаробити, а ваша кохана людина буде в захваті. І не забудьте проголосити очікувані слова.

Влаштуйте прогулянку по місту

У сучасному світі досі є безліч безпечних способів вийти з дому. Оберіть вільний вечір, прогуляйтеся з другою половинкою по ваших місцях чи в улюбленому парку. Якщо у вас є машина, покатайтеся вечірнім містом. І не забудьте про місце, яке є для вас особливим. Не кажуть партнерові, куди ви їдете, і вже там зробіть пропозицію.