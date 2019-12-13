6 корисних лайфхаків, які полегшать життя батьків

Виховання дітей – це складна справа, особливо для молодих батьків. Тому ми зібрали для вас кілька маленьких хитрощів, які дещо полегшать процес догляду за малюком у перші роки її житті.

Часто молоді батьки дотримуються неефективних рекомендацій з виховання дітей, які вони прочитали в книгах, передає видання Childdevelop.

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Проте у сучасному світі люди легко діляться власними практичними порадами щодо вирішення повсякденних проблем у догляді за малюком. Тож нижче описані корисні лайфхаки з приводу виховання немовлят.

Підготуйтеся до ранкових процедур звечора

Підготовлений звечора одяг для дитини, підгузки та інші необхідні речі допоможе вам уникнути ранкової метушні. Адже якщо всі речі будуть під рукою, то це значно полегшить роботу батькам і вони матимуть більше часу на початку дня.

Виявіть винахідливість

Не соромтеся використовувати найнесподіваніші предмети у догляді за дитиною.

Наприклад, якщо вам незручно купати малюка, то ви можете використати порожній кошик для білизни. Якщо дитина вже вміє сидіти, спробуйте посадити її в кошик на час купання. У такий спосіб викупати дитину буде набагато легше, а отвори в кошику допоможуть воді вільно текти. До того ж, якщо під час купання дитини ви берете із собою її іграшки, бортики кошика не дадуть їм плавати по всій ванні.



Використовуйте кошик для білизни, аби покупати дитину / Фото lifehacker

Купуйте товари в інтернеті і замовляйте доставку

Купівля одягу або електроніки за допомогою інтернету вже стали звичним явищем. Також можна в такий самий спосіб купувати підгузки, побутову хімію, дитяче харчування тощо. Інтернет-купівля допоможе вам заощадити не тільки час, а й гроші.

А служби доставки допоможуть вам отримати товари, замовлені в інтернет-магазинах. Окрім того, ви можете замовити їжу в ресторані, якщо не встигаєте приготувати вечерю. Таку служби доставки допоможуть вам заощадити час і розвантажать ваш щільний графік.

Навчіться смачно готувати овочі

Дуже корисним стане звичка дитини їсти овочі. Безперечно, вкрай важливо прищепити дитині звички здорового харчування, тому спробуйте давати їй більше овочів. Наприклад, можна змішати свіжовичавлений фруктовий або овочевий сік із йогуртом. Так, природний смак фруктів і овочів у поєднанні з йогуртом, найімовірніше, сподобається вашій дитині, і в її раціоні ці продукти будуть хоч у якомусь вигляді.



Привчайте дитину до здорового харчування/ Фото estrenate

Використовуйте натуральні засоби від зубного болю, коли в дитини прорізуються зуби

В цьому випадку чудово можуть допомогти заморожені вафлі, виготовлені з рисового борошна. Вони м'якші, ніж звичайні вафлі, і тому не поранять ясна дитини. Також вони приємні на смак і прохолодні, що теж допомагає вгамувати зубний біль.

Готуйте їжу із запасом

Якщо ви витрачаєте багато часу на приготування їжі, готуйте з запасом. Частину готових страв ви можете заморозити й використовувати тоді, коли вам бракуватиме часу. Це особливо доцільно тоді, коли ви, скажімо, пізно повертаєтеся з роботи додому і не встигнете щось приготувати для дитини.