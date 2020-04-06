"Раніше все було так чудово. Що сталося?" – люди задають собі подібні запитання постійно, коли думають над причиною, чому їхні стосунки на відстані завершилися. Зазвичай, коли ви не поряд, вам тяжче контролювати відносини та простежити за ймовірними проблемами у парі. Тож, ми підготували для вас кілька ознак, які вам підкажуть про це.

Все не так просто, коли ти перебуваєш у відносинах на далекій відстані, пише видання Yourtango.

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Коли ви не маєте можливості проводити час разом, тримаючись за руки, обійматися, цілуватися чи просто досхочу спілкуватися. А будь-які сумніви можуть спричинити стрес, напругу та проблеми у парі.

Тому, ви можете дізнатися раніше про те, що у ваших стосунках є певні проблеми, які призведуть до розриву, та уникнути їх.

6 ознак, що ваші стосунки на відстані під загрозою розриву

У вас немає встановлених правил або меж

У всіх пар повинні бути унікальні "правила", які відображають наші очікування щодо того, що ви хочете і що має бути. У стосунках головне – спілкуватися про правила відкрито, чесно і без осуду.

Якщо ж ви зі своїм партнером часто помиляєтеся, маєте різні правила, або якщо ви "застрягли" і не можете вирішити великий конфлікт, то це може означати неприємності для вашого спільного майбутнього.



Встановіть межі дозволеного в стосунках / Фото Mediaone

Неоднакові зусилля з обох сторін

Не дуже правильно, коли один партнер робить всю роботу у стосунках. Якщо ви завжди є тим, хто першим дзвонить чи пише СМС тощо, натомість ваш партнер нічого не робить назустріч та не докладає зусиль до кращих стосунків – то це є поганою ознакою.

Це може відображати лише те, що у вас і вашого партнера різні потреби в тому, як часто ви повинні спілкуватися, або це може означати, що ваш партнер не такий відданий, як ви.

Ви відчуваєте, що зобов'язані щось робити

Якщо у стосунках з партнером ви відчуваєте, що маєте зробити якусь справу для чи за нього/неї – це може бути поганим знаком для ваших стосунків.

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Почніть з власних думок і налагодьте зв’язки один з одним. Коли на думку про партнера приходить "треба" або "повинен", запитайте себе, що ви насправді хочете зробити замість цього.

Ревнощі домінують у відносинах

Ревнощі – це вбивця відносин, особливо якщо вони на відстані. Якщо ваші розмови обертаються навколо допитів, звинувачень чи настороженості щодо сумнівів чи ревнощів у одного чи обох, то у ваших відносинах, безумовно, є проблема.

Ви маєте таємниці один від одного

Зверніть увагу, коли ваш партнер ухиляється, не хоче розповідати або пропускає важливі деталі – це може означати, що він/вона зберігає таємниці.

Якщо ви відмовляєтесь від інформації, бо боїтесь розчарувати чи засмутити кохану людину, то краще подумайте двічі. Незалежно від "турботи" про партнера, якою ви хочете зберегти секрети, ця звичка завжди послаблює довіру.



Таємниці від партнера приховувати не варто / Фото Pinterest

Ви занадто серйозні і не розважаєтеся

Якщо ви маєте лише "серйозні" розмови і напруженість у стосунках, коли ви з вашим партнером збираєтесь разом, то це може означати, що у ваших відносинах щось не так. Кохання не повинно зводити вас і вибивати з себе.

Звичайно, у кожної пари є свої проблеми, які потрібно вирішити. Тож, якщо ви знайшли один або кілька цих ознак у своїх стосунках, не засмучуйтесь з цього приводу, а сприйміть це як сигнал пробудження і врятуйте стосунки.