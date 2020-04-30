6 порад для батьків, які допоможуть виховати успішну дитину

Однією з найправдивіших реалій, з якою стикаються батьки, є розуміння того, що успіх дитини залежить від їх виховання та контролю. Хоча, на жаль, не існує жодного посібника щодо того, як виховувати успішних дітей, проте на них точно вплине ваше ставлення та виховання.

На думку експертів, є кілька способів, які допоможуть дитині знайти шлях до успіху, як у школі, так і поза нею, пише видання Parents.

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Багато розмовляйте з малюком з дитинства

Сильні комунікативні навички відкривають вашій дитині широкі можливості в житті та заохочуватимуть стати лідером у обраній галузі. Однак, цікаво, що для розвитку цієї здатності не потрібно чекати, поки дитина почне розмовляти.

Дослідники з університету Айови виявили, що навіть немовлята можуть брати участь у щоденній розмові. "Діти навчаються у віці від 6 до 8 місяців дуже легко. Наприклад, ви можете по черзі з ними розмовляти", – каже дослідник Петер М. Віштон.



Розмовляйте з маленькою дитиною / Фото Love Parenting

А дослідження в MIT, Гарварді та Університеті Пенсільванії виявило, що діти віком від 4 до 6 років, які ефективно займалися розмовою питання-відповідь, мали більше активізації в тій ділянці мозку, яка відповідає за мовлення.

Тому заохочуйте розмову з дітьми ще з раннього віку, і ви зможете допомогти їй не тільки швидше засвоїти мову, але й розвивати критичне мислення.

Подумайте про їх "медіа-дієту"

Час біля екрану телевізора чи телефону – це часто ворог успіху, адже це може призвести до неприємностей в школі, ожиріння та меншої соціальної взаємодії.

"Телевізор будь-яким чином токсичний, зокрема і тим, що діти проводять годину на перегляд телевізор замість того, щоб витратити цю годину на свій розвиток чи навчання", – каже доктор Віштон.

Переконайтесь, що діти висипаються

Для ваших дітей не тільки кількість сну, який вони отримують, але й узгодженість графіку сну є чинниками до успіху. Наприклад, регулярне дрімання має важливе значення для вміння вашого малюка абстрактно застосовувати нові мовні концепції.

Так, у дослідженні Ребекки Гомес в університеті Арізони з’ясувалося, що півторамісячні діти, які дрімали протягом чотирьох годин після вивчення нового слова або граматичного правила, мали більше шансів запам’ятати його наступного дня.



Дитина має мати повноцінний сон / Фото Pinterest

Зазначимо, що необхідність сну дуже важливо протягом зростання вашої дитини. Мозок до 30 місяців дозріває, щоб дозволити нейронну повторність – спосіб розуму підвести підсумки нового навчання під час сну і зберігати його в пам’яті.

Коли ваша дитина починає ходити до початкової школи, їй потрібно близько 9-11 годин сну на добу, щоб максимально запам’ятати ту інформацію, яку вона дізналася в класі.

Навчіть дітей цінувати процес

"Діти, як правило, прагнуть до швидкої винагороди, але успіх у школі часто включає постійні зусилля та затримку задоволення", – кажуть експерти.

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Така побудова рутини та встановлення очікувань для вашої дитини допоможе їй зрозуміти переваги управління часом та послідовність. А коли малеча подорослішає, то з часом побачать винагороду від своїх зусиль.

Заохочуйте дитину грою

Вчений Віштон вважає, що "гра – це робота для маленьких дітей". Адже вони беруть на себе певні ролі, будують свій уявний світ та запрошують своїх друзів взяти участь у подорожі, яку вони вигадали. До того ж, діти вчаться бути більш творчими, мають кращу тривалу комунікацію та розвивають свої навички вирішення проблем.

Побудуйти систему підтримки в школі

Коли ваша дитина закінчує початкову школу, її світогляд розширюється. Зокрема, їхні вчителі мають сильний вплив на їх зростання, адже вони діляться своїм багатим досвідом та професійний розумінням важливих етапів освіти.



Дитина в школі / Фото Букі

Школа та дім можуть спільно працювати задля того, щоб сприяти успіху дитини в процесі переходу від класу до класу.

"Вчителі у школі та особисті знання батьків щодо особистості та сильних якостей дитини – це потужне поєднання, яке приносить користь усім дітям. Коли ми слухаємо та поважаємо ідеї один одного, ми формуємо систему підтримки дитини, сім'ї та школи", – кажуть вчені.