6 причин, чому ви досі самотні і не маєте стосунків

Самотність є доволі поширеною проблемою в сучасному світі. Адже багатьом людям складно знайти "свою" людину і побудувати хороші відносини з партнером. І якщо ви задаєтеся питанням, чому досі самотні, то ми покажемо вам 6 причин.

У тому, щоб насолоджуватись самотністю, немає нічого поганого, але бути одиноким – це зовсім інша справа. До того ж, це може пошкодити ваше здоров’я, пише видання Inspiring Tips.

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Чому ви досі самотня людина

Ви "не маєте часу" на побачення

Навіть якщо ви переконалися в тому, що ви підходите дівчині/хлопцеві, з якими хочете вступити у стосунки, ви все одно не розширюєте своє коло спілкування. Ваше життя не схоже на фільми, де ви натрапляєте на випадкового незнайомця, з який одразу побудуєте щасливі стосунки.

Шукайте свою людину і не бійтеся ходити на побачення. Якщо ви хочете зустріти активну другу половинку, то приєднуйтеся до друзів, які ведуть такий спосіб життя. А якщо ви хочете зустріти ту людину, яка любить літературу, то ходіть на літературні вечори тощо. Хто знає, можливо ваша друга половинка може бути там.

Ви не хочете змін

Незалежно від того, який тип жінки/чоловіка вам подобається, ви повинні бути готові до змін, які виникнуть у процесі стосунків. Можливо, вам доведеться зменшити час, який ви проводите з друзями, оскільки вам потрібно буде витрачати час на побачення з дівчиною.



Не бійтеся змінитися у стосунках / Фото Jess Conte

Якщо ви не бажаєте вносити зміни у своє життя, то навряд чи ви зможете почати з кимось стосунки.

Ви – егоїст

Звичайно, здоровий егоїзм – це важливо. Однак, коли людина ставить себе на перше місце у всіх питаннях, у неї ніколи не буде здорових відносин.

Адже у стосунках дуже важливо, щоб дві сторони віддавали щось. Таким чином партнер відчуває себе потрібним і коханим. І, коли обидва в парі відчувають, що по-справжньому потрібні іншому – то в парі буде гармонія.

Ви "йдете"за стереотипами

Всі люди різні, як і відбитки пальців. Тому якщо ви, наприклад, знайшли дівчину, молодшу за вас, і вирішили не починати з нею стосунки, бо вона не відповідає вашому рівню зрілості. Що змусило вас так думати? Зрілість не настає за віком.

Тому не здавайтеся, не почавши спілкування з дівчиною. Ви маєте всі шанси на міцні стосунки, якщо не йтимете за стереотипами чи думками інших людей. Робіть, як ви це відчуваєте.

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Ви неправильно спілкуєтеся після побачення

Знайомство – це перший крок, щоб налагодити стосунки, але розмови на цьому не закінчуються. Пам'ятайте, що "доброго ранку" чи "привіт" недостатньо для початку розмови після побачення. Вони вас насправді нікуди не приведуть.

Почніть з якогось питання. Наприклад, "Я бачив твій пост у соцмережі про цей певний фільм, як він тобі?" Цікавтеся життям вашого партнера, а не просто вітайтеся і питайте як справи. Навички спілкування відіграють велику роль у стосунках.

Ваш профіль у соціальних медіа не зацікавлює

Ще одним фактором, чому ви досі не перебуваєте у відносинах, навіть якщо вам дуже хочеться, може бути ваш акаунт у соціальних мережах. Це може казати щось негативне проти вас. Як і роботодавці, звичайні люди також перевіряють профілі в соціальних мережах, щоб більше дізнатися про людину.

Яке враження ви будете справляти на людину, якщо ваші публікації ображають інших? Ваш акаунт може «працювати» як резюме. Виправте все негативне, щоб не відлякати свого другу половинку.