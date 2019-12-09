6 українських еко-стартапів, які підкорили світ

Українські стартапи все частіше викликають захоплення у сфері екологіх та чистих технологій. Світ вже підкорили їстівний посуд, зубна щітка з паперу та електронна мапа утилізації віходів.

Карта пунктів утилізації відходів

Recycle Map – це інтерактивна мапа пунктів утилізації різних типів відходів. Мета проекту – популяризувати у сучасному світі сортування та вторинне перероблення відходів.

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На цій карті можна дізнатись, де в Україні можна здати батарейки, картон, акумулятори, ПЕТ-пляшки, органічні відходи, склотару та інші типи відходів.



Карта утилізації відходів

Біорозкладувальне та їстівне пакування та посуд​

Український стартап FoodBIOPack виготовляє біорозкладне та їстівне пакування, посуд та столові прибори. За словами фахівців, основою всіх виробів є натуральні харчові компоненти, які містять білки, полісахариди та жири.

Розробка має на меті замінити пластикові пакувальні матеріали біорозкладними прототипами, терміни біодеградації яких становлять не більше 1 місяця.



Біорозкладувальне та їстівне пакування та посуд

Одноразова зубна щітка з паперу

Український стартап Effa створив екологічну зубну щітку із переробленого паперу. Вона, за словами розробників, насамперед стане у пригоді тим, хто багато подорожує, не шкодячи природі.

Щетина зроблена з нейлонових ниток, основа з переробленого паперу, а покриття – з кукурудзяного крохмалу. Щітка з цих матеріалів не гнеться, не має жодного присмаку. І головне, швидко розкладається та не шкодить природі.

Effa створив екологічну зубну щітку

Прикраси з переробленого поластику

Українська дизайнерка Марія Сорокіна створює прикраси з переробленого пластику. Минулого року продукція Re-beau доповнила образи моделей на Ukrainian Fashion Week, у співпраці з брендом Roussin.

Дизайнерка виготовляє яскраві брошки у вигляді єдинорога чи сережки-зірки з пластикових пляшок від миючих засобів. Цікаво, що 10% прибутку від продажу таких прикрас Марія інвестує у прибирання лісів та водойм.



Екологічні прикраси Re-beau

Жалюзі з сонячними панелями

Українська компанія розробила жалюзі з сонячними панелями SolarGaps. Ці "розумні" жалюзі генерують чисту енергію завдяки фотоелектричним модулям. 1 квадратний метр SolarGaps може давати 100 Вт на годину, йдеться на сайті компанії.

Жалюзі розроблені таким чином, щоб автоматично відстежувати рух сонця протягом всього дня, регулюючи положення ламелів для досягнення оптимальних кутів падіння на них сонячних променів і максимальної генерації сонячної енергії для живлення електроприладів будинку, квартири або офісів.



Жалюзі з сонячними панелями SolarGaps

Вічний блокнот та вічний олівець

Ще один український стартап Nuka представив блокнот, який ніколи не закінчується, та олівець, який ніколи не списується. Так, блокнот можна переписувати нескінченну кількість разів, а за допомогою спеціальної серветки можна видалити всі написи. А олівець не треба наточувати і він ніколи не скінчиться.

Автори ідеї розповіли, що блокнот виготовлено із синтетичного паперу, який містить пластик, тому завдяки цьому він водонепроникний. У блокноті можна писати і звичайною ручкою. Написи стираються за допомогою антисептика.