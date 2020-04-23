6 важливих речей, на які парам варто звернути увагу, перш ніж з’їхатися

Стосунки пари можна вважати щасливими, якщо в них раптово виникає ідея про спільне життя. Адже це означає, що обидва партнери хочуть прожити багато років разом. Проте перед тим, як переїхати до своєї другої половинки, партнери повинні обдумати багато важливих питань.

Перед переїздом ви повинні відверто поговорити не тільки зі своїм партнером, а з собою. Зокрема, потрібно зрозуміти, настільки ви прив’язані один до одного та чи готові бачити його/її поряд щодня, пише видання Allwomenstalk.

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6 важливих речей, на які варто звернути увагу, перш ніж з’їхатися

Це серйозно?

Одна з найперших речей, яку слід з’ясувати перед тим, як переїхати до коханої людини, - це наскільки серйозні між вами стосунки. Ви закохані одне в одного чи з’їжджаєтеся лише для зручності та економії грошей? Адже це точно новий рівень у стосунках, тому переконайтеся, що рішення правильне.

Спільне життя – чудова ідея, якщо ви обидва серйозно ставитеся до відносин і хочете взяти на себе зобов’язання зміцнити стосунки та розвивати їх.



Пара з'їхалася до весілля / Фото Movingkings

Ви довіряєте один одному?

Важливо врахувати, наскільки ви довіряєте один одному. Якщо хтось із подружжя має проблеми з довірою, занадто ревнивий чи ненадійний – то це не дуже добре. Бо, живучи разом, ви ділитеся своїм життям і звичками, тому довіра важлива при спільному проживанні.

Ви вмієте вирішувати конфлікти?

Важливо знати, що ви двоє можете знайти компроміс у конфлікті та навчаєтеся чомусь новому один у одного. Також важливо пам’ятати про свою тактику розв’язання сварки.

Вирішіть, вам потрібен час наодинці, щоб прийти в себе чи ви хочете залагоджувати сварки одразу? Чи, можливо, ви віддаєте перевагу обговорювати суперечку за келихом вина? Розгляньте свою тактику примирення як пари і переконайтеся, що вам обом це підходить.

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Як розподіляти гроші та домашні справи?

Також непогано розібратися, як будуть розподілені гроші та домашні справи між вами, перш ніж ви почнете платити за все разом. Тому перш ніж переїхати до коханої людини, з’ясуйте, як ви розділите оренду, комунальні рахунки та продукти. Чи будете ви зберігати список витрат та чесно ділити між собою або вирішите, що ви платитимете за покупки та комунальні, поки він/вона оплачуватиме оренду квартири?

Крім того, з’ясуйте, як ви розділите домашні справи. Це особливо важливо, якщо ви з другою половинкою маєте різні звички, коли мова йде про чистоту та готування їжі. Звучить дивно, але це важливі речі, які ви повинні обговорити, перш ніж почати жити разом.



Пара разом готує їжу / Фото Dissolve

Ви готові піти на компроміс?

Якщо ви збираєтеся жити зі своїм хлопцем/дівчиною, ви повинні бути готові йти на компроміси. Переконайтесь, що ви обоє здатні жити так, як ви хочете жити, дотримуючись при цьому справедливих речей щодо один одного. Жити в одному приміщені з кимось означає миритись із деякими дрібницями, які вам можуть не подобатися.

Вам справді доведеться йти на компроміси, якщо ви збираєтесь жити разом. Йдеться навіть про дрібні, звичайні речі.

Ви знаєте, за що любите один одного?

Звичайно, чудово помічати дрібні речі, які ви любите один в одному. Адже ці маленькі дрібниці роблять вас щасливими у найважчі часи. Запам’ятайте їх і плекайте той факт, що ви любите людину за все, що вона має.

Якщо ви не можете визначити риси особистості чи характеру, які ви насправді любите в ньому/ній, то, можливо, вам доведеться зробити крок назад і знайти їх.