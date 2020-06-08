Перед народженням малюка жінки уявляють собі материнство зовсім по-іншому. Проте всі дітки індивідуальні і вже з появою малюка батьки шукають власні методи виховання.

Тому видання Motherly вирішили розвіяти деякі міфи про те, як бути ідеальним батьком, і показати реальне життя.

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Вечір для усамітнення з партнером

Це може працювати лише певний період часу, поки дитина лягає спати раніше за вас, в інших випадках – ви будете проводити весь вільний вечір з малюком.

"У мене двоє дітей. Вони не лягають спати рано, тому зазвичай ми йдемо до ліжка всі разом", – каже мати двох дітей Ніна Пальмо.

"Я буду годувати дитину грудьми лише рік"

Насправді ж ніхто не може розрахувати, скільки годуватиме дитину грудьми, бо це залежить від багатьох чинників.

"Особисто я сподівалась, що прогодую дитину 6 місяців, потім буду вводити прикорм. Але так не вийшло, – каже Пальмо. Так, вона готувала дитину грудьми аж до двох років.

Стане легше, коли вони підростуть

Це дещо схоже на правду, але лише частково. Так, коли діти стають старшими, життя батьків у побутовому плані полегшується, але натомість додаються нові проблеми, особливо, коли дітей двоє, і всьому треба давати раду.



Коли дитина підростає, у батьків з'являється ще більше клопотів / Фото НУШ

Твоє життя більше ніколи не буде як раніше

Безперечно, народження дітей все змінює. Проте життя батьків не стає гіршим, як багато хто думає, а навпаки. Адже в подружжя з’являється безліч щирих та неймовірних моментів, пов’язаних з малюками.

Якщо дитина не щаслива, то щось йде не так

За словами психологині Джесіки Мікаельсон, для здорових дітей нормально час від часу бути сумними та не в настрої. Бо всі люди народжуються з цілим спектром емоцій і здорова людина має вміти давати їм всім раду.

"Наприклад, батьки влаштували дитині свято на День народження. Але іменинник замість радощів почав нервуватися серед купи людей та посварився з однокласником. Це не означає, що дитина нещаслива. Просто її нервова система отримала забагато стимулів", – пояснює Мікаельсон.

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Батьки не мають казати дітям "ні"

Психологи впевнені, що цей міф можна пояснити тим, що наші батьки були більш строгими з нами. Тому тепер деякі молоді батьки вважають, що відмовляючи дитині вони можуть якимось чином травмувати її.

Але насправді дитині потрібно встановлювати кордони, бо це допомагає навчити їх різноманітних навичок та почуватися у безпеці.

В першу чергу – потреби дітей

Дотримуючись цієї фрази по житті, батьки будуть нехтувати власними потребами. Але не дарма кажуть – спочатку дихальну маску на себе – потім на дитину. Такий підхід не лише дозволяє батькам бути в ресурсі, але й вчить дітей тому, хто дійсно є зверху родинної ієрархії.