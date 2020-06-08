7 міфів про материнство, в які жінки вірили до народження дитини
Перед народженням малюка жінки уявляють собі материнство зовсім по-іншому. Проте всі дітки індивідуальні і вже з появою малюка батьки шукають власні методи виховання.
Тому видання Motherly вирішили розвіяти деякі міфи про те, як бути ідеальним батьком, і показати реальне життя.
Цікаво! 10 корисних звичок, до яких з дитинства необхідно привчати дітей
- Вечір для усамітнення з партнером
Це може працювати лише певний період часу, поки дитина лягає спати раніше за вас, в інших випадках – ви будете проводити весь вільний вечір з малюком.
"У мене двоє дітей. Вони не лягають спати рано, тому зазвичай ми йдемо до ліжка всі разом", – каже мати двох дітей Ніна Пальмо.
- "Я буду годувати дитину грудьми лише рік"
Насправді ж ніхто не може розрахувати, скільки годуватиме дитину грудьми, бо це залежить від багатьох чинників.
"Особисто я сподівалась, що прогодую дитину 6 місяців, потім буду вводити прикорм. Але так не вийшло, – каже Пальмо. Так, вона готувала дитину грудьми аж до двох років.
- Стане легше, коли вони підростуть
Це дещо схоже на правду, але лише частково. Так, коли діти стають старшими, життя батьків у побутовому плані полегшується, але натомість додаються нові проблеми, особливо, коли дітей двоє, і всьому треба давати раду.
Коли дитина підростає, у батьків з'являється ще більше клопотів / Фото НУШ
- Твоє життя більше ніколи не буде як раніше
Безперечно, народження дітей все змінює. Проте життя батьків не стає гіршим, як багато хто думає, а навпаки. Адже в подружжя з’являється безліч щирих та неймовірних моментів, пов’язаних з малюками.
- Якщо дитина не щаслива, то щось йде не так
За словами психологині Джесіки Мікаельсон, для здорових дітей нормально час від часу бути сумними та не в настрої. Бо всі люди народжуються з цілим спектром емоцій і здорова людина має вміти давати їм всім раду.
"Наприклад, батьки влаштували дитині свято на День народження. Але іменинник замість радощів почав нервуватися серед купи людей та посварився з однокласником. Це не означає, що дитина нещаслива. Просто її нервова система отримала забагато стимулів", – пояснює Мікаельсон.
Читайте також! Як показати дитині, що ви її любите: поради
- Батьки не мають казати дітям "ні"
Психологи впевнені, що цей міф можна пояснити тим, що наші батьки були більш строгими з нами. Тому тепер деякі молоді батьки вважають, що відмовляючи дитині вони можуть якимось чином травмувати її.
Але насправді дитині потрібно встановлювати кордони, бо це допомагає навчити їх різноманітних навичок та почуватися у безпеці.
- В першу чергу – потреби дітей
Дотримуючись цієї фрази по житті, батьки будуть нехтувати власними потребами. Але не дарма кажуть – спочатку дихальну маску на себе – потім на дитину. Такий підхід не лише дозволяє батькам бути в ресурсі, але й вчить дітей тому, хто дійсно є зверху родинної ієрархії.