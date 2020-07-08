Всі жінки мріють, аби їхні чоловіки почувалися коханими та щасливими поруч з ними. Але хлопці ніколи не були багатослівними. То як же зрозуміти, що чоловік щасливий у шлюбі з вами? Психологи назвали кілька ознак, які покажуть правду ваших сімейних стосунків.

У шлюбі для щастя подружжя дуже важливо знати і задовольняти потреби своєї половинки. І якщо ви це робите, то ваш партнер буде щасливим поруч з вами, пише видання Затишок.

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Як же жінці зрозуміти, що її чоловік щасливий у шлюбі? Якщо він робить речі, які наведені нижче, то це безсумнівно про це свідчить.

7 ознак того, що ваш чоловік щасливий у шлюбі з вами

Поцілунки

Це важлива складова будь-якого сімейного життя. Якщо чоловік, повертаючись з роботи чи риболовлі, вас цілує, то це точно ознака, що він щасливий бути з вами. І неважливо, не бачилися ви тиждень або 2 години, якщо він вас цілує, то значить хоче це робити.

Натомість поцілунок у щічку, як і обійми, не завжди так точно визначає почуття чоловіка до вас.



Люблячий чоловік не боїться висловлювати свої почуття / Фото tocksy

Дзвінки

Якщо чоловік поруч з вами щасливий, то він буде дзвонити вам хоч раз на день, якщо його немає вдома. Це нормально, адже так він ставить вас в курс подій, їх змін, будує по телефону плани та справи, якщо вони стосуються вас обох.

Такий чоловік завжди зізнається, що сумує за вами. До того ж, не ревнує вас, адже люблячий чоловік впевненим у дружині на всі 100%.

Зізнання в коханні

Щасливий чоловік говорить про те, що любить і дуже часто, адже почуття дійсно переповнюють його. Психологи запевняють, що тільки люблячий чоловік часто говорить про свою любов. Бо впевнений, як ці слова важливі для вас.

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Компліменти

Щасливий у шлюбі чоловік не використовує примітивних компліментів та робить їх не тоді, коли треба, а тоді, коли він цього хоче. Такий чоловік хвалить дружину та підтримує її, адже любов сильніша за будь-які недоліки.

Допомога

Люблячий чоловік завжди пропонує допомогу і не на словах, а на справах – він може прибирати з вами в квартирі, готувати їжу і навіть мити ванну. Для нього зовсім не проблема помити посуд, поки ви укладаєте дітей спати чи робите щось інше.

Такі дії показують, що чоловік вас любить, шкодує, оберігає і завжди готовий допомогти, якщо ви щось не встигаєте. І він тим самим щасливий бути поруч з вами.



Підтримка в парі / Фото Pinterest

Розради

Коли ви плачете – він сумує разом з вами, щоправда, глибоко всередині. Щасливий та люблячий чоловік обійме дружину, пошкодує її та втішить. Він не видаватиме фраз на кшталт: "Заспокойся, чого плакати?", "Нічого страшного не сталося", а витиратиме вам сльози.

Він відкритий

Щасливий чоловік завжди щирий з дружиною. Тільки своїй коханій дружині він може зізнатися у чомусь, розповісти свої бажання, мрії та визнати поразки. Адже він знає, що ви підтримаєте його, зрозумієте та не станете сміятися або дорікати.