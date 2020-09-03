Перше побачення або знайомство з новими людьми завжди викликає переживання. Що ж говорити під час незручної паузи: 7 питань, які допоможуть вам налагодити спілкування.

Мабуть, в кожного траплялись побачення, коли було складно знайти спільну мову. Через хвилювання розмова ніяк не складалась, тому й стосунки з тією людиною не переросли у щось більше. Та як заповнити незручні паузи: портал IWTY підібрав 7 питань, які виручать вас на побаченнях.

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Звідки ви знаєте спільного знайомого?

Якщо ви прийшли на вечірку, яку організував ваш спільний знайомий, почати розмову з іншою людиною можна з цього питання. Воно є ідеальним для двох незнайомців, адже кожен може розказати свою історію, яка буде викликати нові і нові запитання. Таким чином розмова буде невимушеною, а ви матимете змогу розкритись.

Що саме ви маєте на увазі?

У випадку, коли на побаченні звучить інформація, яка для вас не є знайомою, уточніть більше. По-перше, це точно сподобається співрозмовнику, адже це означає, що ви слухаєте все і проявляєте цікавість. А по-друге, це чудова можливість вийти на тему, яка більш близька вам.

Якщо ж додаткові дані не врятували ситуацію, тоді завершіть цю тему фразою: "Це так цікаво. Вперше про це чую".



Питання, щоб зав'язати бесіду / Фото The Daily Meal

Чим ви займаєтесь?

Це питання є універсальним, адже тоді людина, яка перебуває на побаченні, може розказати більше про себе: робота, хобі чи вподобання. До того ж психологи зазначають, що такі питання спонукають співрозмовника більше відкритись, відтак бесіда буде легкою, але водночас відвертою.

Не варто насміхатись з розповіді іншої людини, адже це буде не толерантно і може зіпсувати весь вечір. Пам'ятайте, що особиста інформація відкривається тільки тому, до кого виникає довіра. Тому варто створити таку атмосферу, аби пізнати іншу людину та, можливо, закохатись.

Що вам подобається?

До прикладу, у кав'ярні запитайте хлопця / дівчину, які солодощі подобаються. Чи що він чи вона обере: чай або ж каву. Це питання буде мати не кількасекундну відповідь, адже вам буде цікаво почути особисті історії про вподобання співрозмовника та розповісти про свої.

Тут думка може не сходитись. Наприклад, щодо вибору тістечка. В такому випадку можна зробити авантюру і спонтанно продегустувати їх.

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Де ви полюбляєте відпочивати?

Дозвілля часто допомагає пізнати захоплення іншої людини, її смаки чи коло друзів. Тому перед вибором кафе чи ресторану можна поцікавитись, де ваш обранець чи обраниця полюбляє відпочивати з друзями. Тут точно буде чимало цікавих спогадів, які допоможуть налаштувати на тривалу розмову.

Чому ви так думаєте?

Зазвичай, на перших побаченнях, коли може бути незручна пауза, люди хочуть вразити партнера. Тому в хід вступають голослівні фрази про політику, релігію, хобі чи дозвілля. Поцікавитесь, чому людина саме так вважає.

Що було найскладніше?

Коли ваш співрозмовник згадує минуле або розповідає про навчання, роботу чи хобі, доречно запитати: "Що було найскладнішим у цьому?" Ви проявите щиру цікавість щодо співрозмовника та дізнаєтесь багато фактів, які, можливо, людина захоче розказати тільки вам.

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