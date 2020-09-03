Які питання допоможуть уникнути незручних пауз на першому побаченні
Перше побачення або знайомство з новими людьми завжди викликає переживання. Що ж говорити під час незручної паузи: 7 питань, які допоможуть вам налагодити спілкування.
Мабуть, в кожного траплялись побачення, коли було складно знайти спільну мову. Через хвилювання розмова ніяк не складалась, тому й стосунки з тією людиною не переросли у щось більше. Та як заповнити незручні паузи: портал IWTY підібрав 7 питань, які виручать вас на побаченнях.
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Звідки ви знаєте спільного знайомого?
Якщо ви прийшли на вечірку, яку організував ваш спільний знайомий, почати розмову з іншою людиною можна з цього питання. Воно є ідеальним для двох незнайомців, адже кожен може розказати свою історію, яка буде викликати нові і нові запитання. Таким чином розмова буде невимушеною, а ви матимете змогу розкритись.
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Що саме ви маєте на увазі?
У випадку, коли на побаченні звучить інформація, яка для вас не є знайомою, уточніть більше. По-перше, це точно сподобається співрозмовнику, адже це означає, що ви слухаєте все і проявляєте цікавість. А по-друге, це чудова можливість вийти на тему, яка більш близька вам.
Якщо ж додаткові дані не врятували ситуацію, тоді завершіть цю тему фразою: "Це так цікаво. Вперше про це чую".
Питання, щоб зав'язати бесіду / Фото The Daily Meal
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Чим ви займаєтесь?
Це питання є універсальним, адже тоді людина, яка перебуває на побаченні, може розказати більше про себе: робота, хобі чи вподобання. До того ж психологи зазначають, що такі питання спонукають співрозмовника більше відкритись, відтак бесіда буде легкою, але водночас відвертою.
Не варто насміхатись з розповіді іншої людини, адже це буде не толерантно і може зіпсувати весь вечір. Пам'ятайте, що особиста інформація відкривається тільки тому, до кого виникає довіра. Тому варто створити таку атмосферу, аби пізнати іншу людину та, можливо, закохатись.
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Що вам подобається?
До прикладу, у кав'ярні запитайте хлопця / дівчину, які солодощі подобаються. Чи що він чи вона обере: чай або ж каву. Це питання буде мати не кількасекундну відповідь, адже вам буде цікаво почути особисті історії про вподобання співрозмовника та розповісти про свої.
Тут думка може не сходитись. Наприклад, щодо вибору тістечка. В такому випадку можна зробити авантюру і спонтанно продегустувати їх.
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Як уникнути незручних пауз на першому побаченні / Фото Insider
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Де ви полюбляєте відпочивати?
Дозвілля часто допомагає пізнати захоплення іншої людини, її смаки чи коло друзів. Тому перед вибором кафе чи ресторану можна поцікавитись, де ваш обранець чи обраниця полюбляє відпочивати з друзями. Тут точно буде чимало цікавих спогадів, які допоможуть налаштувати на тривалу розмову.
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Чому ви так думаєте?
Зазвичай, на перших побаченнях, коли може бути незручна пауза, люди хочуть вразити партнера. Тому в хід вступають голослівні фрази про політику, релігію, хобі чи дозвілля. Поцікавитесь, чому людина саме так вважає.
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Що було найскладніше?
Коли ваш співрозмовник згадує минуле або розповідає про навчання, роботу чи хобі, доречно запитати: "Що було найскладнішим у цьому?" Ви проявите щиру цікавість щодо співрозмовника та дізнаєтесь багато фактів, які, можливо, людина захоче розказати тільки вам.
Найпоширеніші помилки на першому побаченні
- Діалог перетворюється на монолог. Не забувайте, що побачення – можливість пізнати іншу людину, а не розповісти вашу біографію.
- Самореклама. Вихваляння на побаченнях точно не сподобається вашому співрозмовнику.
- Глузування, навіть в жартівливій формі. Кожна людина по-різному сприймає гумор. Тому не варто на першому побаченні висміювати те, що для іншого важливо.
- Я на першому місці. Поцікавтесь, які місця полюбляє інша людина та знайдіть компроміс. Не варто самому чи самій приймати рішення, де ви будете вечеряти чи пити каву на побаченні.
- Перемогти за будь-яку ціну. Якщо ж на побаченні у розмові ви маєте іншу думку, не варто перетворювати все на конфлікт. У бажанні виграти в дискусії ви можете наговорити зайвого.
- Не відволікайтесь на дрібниці. Слухаючи уважно, ви не тільки проявите повагу, але й покажете, що людина, яка сидить поряд, для вас цікава.
- Не бійтесь бути собою. Часто люди, бажаючи справити враження на іншого, перестають бути собою. Нещирість переростає в недовіру, тому й побачення може обернутись фіаско. Тому будьте собою і насолоджуйтесь романтикою зустрічі!