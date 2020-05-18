7 порад, які допоможуть виховати дитину сильною особистістю зі здоровою самооцінкою

Часом батьки своїми діями та словами підштовхують дитину до підсвідомого вибору ролі жертви. А потім ці діти в дорослому житті не можуть побудувати здорові відносини та постійно скаржаться на оточення та життєві обставини.

Тому видання Wworld зібрало кілька корисних порад, які допоможуть батькам виховати щасливу дитину, яка має здорову самооцінку і тверезо ставиться до життя.

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Як виховати дитину сильною особистістю

Навчіть дитину справлятися з неприємними емоціями

Діти повинні вміти контролювати власні емоції, адже це допоможе легше справлятися зі складними ситуаціями та приймати правильні рішення. Тому завдання всіх батьків – навчити свою малечу справлятися з неприємними емоціями: страхом, занепокоєнням, гнівом і смутком. При цьому потрібно дисциплінувати поведінку дитини, а не її переживання.

Також варто пояснити дитині, що її настрій не повинен залежати від зовнішніх факторів. Тому знайдіть способи, які допомагають малечі заспокоїтися. Наприклад, деяких дітей заспокоює малювання, інших – спілкування з однолітками. До кожного потрібен індивідуальний підхід.



Вчіть дитину керувати емоціями / Фото Pexels

Прищеплюйте дитині почуття відповідальності та самостійності

Проблеми завжди є в кожної людини, тому потрібно якомога раніше навчити дитину справлятися з ними, щоб в майбутньому стати успішнішою і щасливішою. Зокрема, прищеплюйте малечі базові навички з раннього віку.

Завдання батьків – дати дитині чітку інструкцію для вирішення проблем. Але ні в якому разі не потрібно вирішувати проблеми за дітей. Замість цього допоможіть самостійно сформулювати проблему і запропонувати способи для її вирішення, щоб дитина вибрала кращий з них і випробувала його.

Навчіть дитину допомагати іншим

Дуже важливо прививати дітям доброту і співчуття до інших людей, і обов’язково показуйте це на власному прикладі. Якщо дитина побачить, що ви жертвуєте гроші чи час на допомогу нужденним, вона буде робити те ж саме. А так, малеча навчиться співпереживати і співчувати іншим.

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Дозволяйте дитині робити помилки

Всі люблячі батьки вважають своїм обов’язком захистити дитину від невдач і помилок. Але так вони власноруч блокують шлях малечі до успіху. Кожного разу, зав’язуючи шнурівки дитині або вирішуючи замість неї завдання, дорослі позбавляють її цінного уроку.

Тому давайте своїм дітям більше свободи і дозволяйте робити помилки. Чим раніше ви дозволите дитині отримати вигоду з наслідків невдач, тим швидше зможете насолодитися її успіхами.

Не робіть дитину центром всесвіту

Деякі батьки будують своє життя так, що все повинно обертатися навколо їхньої дитини, і так ризикують виростити великого егоїста, переконаного в тому, що кожен повинен йому догоджати.



Не наділяйте дітей владою / Фото з сайту Bebinka

Замість цього потрібно навчити дитину зосереджуватися на тому, що вона може запропонувати світу, а не на тому, яку користь вона може з цього отримати.

Зміцнюйте в дитині відчуття власної цінності і розвивайте впевненість в собі

Самооцінка формується не тільки за рахунок власних думок і очікувань, важливу роль відіграють також очікування і сприйняття нас батьками, вчителями, однолітками. Щоб розвинути в дитині здорову самооцінку, варто просто любити її. Якомога частіше показуйте їй, наскільки вона дорога вам без жодного приводу.

Також не забувайте заохочувати дитину, і не тільки за результати, а й за спроби і зусилля. Допомагайте їй вчитися новому і досягати цілей. І хваліть за старання і рішучість.

Ні в якому разі не критикуйте і не висміюйте дитину в присутності інших людей. Це може залишити серйозний слід на психіці, і дитина не зможе в майбутньому дати відсіч людям, які будуть ображати її. І не порівнюйте дитину з іншими дітьми, адже всі люди мають свої сильні і слабкі сторони.