Діти свідомо чи підсвідомо наслідують батьків. Тому найкращий метод виховання – особистий приклад. Але часто емоції беруть гору й втратити самоконтроль простіше нікуди. Тому радимо засвоїти 7 речей, які не слід робити в присутності дитини.

Діти з перших днів життя відтворюють поведінку й звички батьків. Малята стають своєрідним дзеркалом, тому аби виховання було ефективним, варто в першу чергу стежити за собою. Проте часом навіть досвідченим матерям і татам важко усвідомити, які їхні дій можуть негативно відобразитись на дітях. Проєкт 4 Mamas підготував підбірку з 7 речей, які краще не робити на очах у нащадків.

До теми Як відмовити дитині у покупці бажаного, якщо у вас криза з грошима: прості поради

Порушувати встановлені правила

​Цілком логічно, що у дитини виникне питання: "Чому мамі / татові можна порушувати правила, а мені – ні". Якщо малюк так і не наважиться озвучити це й не почує обгрунтоване пояснення батьків, то така поведінка стане для нього нормою.

Підвищувати голос

​Навчайте дитину ввічливості та люб'язності й демонструйте це на власному прикладі під час розмов з чоловіком / дружиною, рідними, сусідами й незнайомцями. Крик – не надто хороший метод спілкування та вирішення конфліктів.

Пліткувати

Ваша суб'єктивна думка сформує в дитини негативне ставлення до людини. Тому дозвольте їм самостійно судити про людські якості й поведінку знайомих.

Впадати в депресію

Діти невинні у ваших розчаруваннях й потребують уваги завжди. Тому відсторонений тато чи мовчазна мама можуть викликати тривожність у малюка. Тому будьте відкритими.

Лицемірити й обманювати

Діти добре пам'ятають ваші обіцянки й батьки, які не дотримуються своїх слів, легко втрачають довіру синів та доньок. Тому не обіцяйте того, що виконати не зможете й будьте чесними.

Дозволяти іншим принижувати чи ображати себе

Виховуйте в дітях почуття власної гідності й показуйте, як варто відстоювати особисті межі, уникаючи образливих висловлювань й поводячись достойно.

Сперечатися щодо виховання чи покарання

Не діліть роль "поганого і хорошого поліцейського" при дітях, адже це руйнує ваш авторитет у їхніх очах. Обговорюйте це не в присутності малюка.