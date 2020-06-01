7-річний хлопчик влаштував випускний вечір для своєї няні: чарівні фото
Через карантин по всьому світу скасували випускні вечори, весілля та інші масові події. Проте люди не засмучуються та вигадують різні творчі альтернативи цим святам. До цього долучаються навіть діти. Так, 7-річний хлопчик із США влаштував невелике випускне свято для своєї няні.
Як написала мама 7-річного Кертіса Роджерса, коли він дізнався, що випускний вечір у його няні 17-річної Рейчел Кемпмен скасований, він взяв все у свої руки і вирішив влаштувати випускний вдома.
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"Він спланував майже все, включаючи виїзд, стіл, меню з трьома стравами та навіть плейлист її улюблених пісень. Це був випускний, який ніхто з нас не очікував, але це було неймовірно", – написала Еліс.
Випускниця середньої школи одягнула на свято блідо-рожеву сукню, а хлопчик обрав для себе темно-синій смокінг з рожевою краваткою-метеликом, який відповідав сукні Рейчел. Все свято було з дотриманням соціальної дистанції.
"Мені все дуже сподобалося. До того ж, я вперше побачила Кертіса за два місяці. Мій "випускний" пройшов дуже весело і я рада, що він влаштував його", – сказала Рейчел.
Дивіться чарівні фото з випускного вечора для няні: