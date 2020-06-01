Через карантин по всьому світу скасували випускні вечори, весілля та інші масові події. Проте люди не засмучуються та вигадують різні творчі альтернативи цим святам. До цього долучаються навіть діти. Так, 7-річний хлопчик із США влаштував невелике випускне свято для своєї няні.

Як написала мама 7-річного Кертіса Роджерса, коли він дізнався, що випускний вечір у його няні 17-річної Рейчел Кемпмен скасований, він взяв все у свої руки і вирішив влаштувати випускний вдома.

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"Він спланував майже все, включаючи виїзд, стіл, меню з трьома стравами та навіть плейлист її улюблених пісень. Це був випускний, який ніхто з нас не очікував, але це було неймовірно", – написала Еліс.



Випускниця середньої школи одягнула на свято блідо-рожеву сукню, а хлопчик обрав для себе темно-синій смокінг з рожевою краваткою-метеликом, який відповідав сукні Рейчел. Все свято було з дотриманням соціальної дистанції.

"Мені все дуже сподобалося. До того ж, я вперше побачила Кертіса за два місяці. Мій "випускний" пройшов дуже весело і я рада, що він влаштував його", – сказала Рейчел.

Дивіться чарівні фото з випускного вечора для няні: