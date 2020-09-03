Часто після кількох років подружнього життя чоловік та дружина більше не відчувають тієї пристрасті та романтики, яка була в них на початку стосунків. І це, як переконують психологи, є звичним явищем. Головне – вчасно виявити це і знову розпалити почуття.

Інколи незаміжні пари можуть поглузувати, коли чують, що шлюб – це важка праця. Але насправді так і є, передає Lifehack. На стадії зустрічань партнери не докладають особливих зусиль, щоб будувати стосунки, а живуть, насолоджуючись життям. Тому й навіть найбезглуздіші спонтанні сюрпризи сприймаються як романтичні.

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Тож як з роками відновити ці почуття – дізнавайтесь у корисних порадах. Наголошуємо, що ці пори актуальні для жінок та чоловіків, адже шлюб не може бути одноосібною працею.

Заплануйте вечірнє побачення

Відновити романтику можна досить просто: запросіть свою другу половинку на побачення. Якщо у вас є діти, подбайте про те, хто з ними залишиться в цей день і насолоджуйтесь вечором.

У цей час рекомендуємо відвідати місце, з яким у вас пов'язано багато спогадів до заміжжя. До прикладу, улюблена кав'ярня, в якій ви проводили час на вихідних, або ж галерея, де відбулось перше побачення. Врахуйте, що в час карантину не всі заклади працюють, тому наперед варто уточнити цю інформацію.

Психологи зазначають, що спільні спогади можуть повернути подружжя до того етапу, коли їхні почуття були сповнені романтики.



Як повернути романтику у шлюб / Фото Thriving Marriages

Говоріть з коханою / коханим

Приділяйте час для відвертих бесід та обов'язково цікавтесь, що ваша друга половинка любить або ж навпаки. Відновити романтику допомагає і похвала. До прикладу, під час бесіди ви можете сказати: "Не уявляю, яким моє життя було б без тебе. Кохаю тебе".

Не забувайте проявляти ніжність один до одного, адже після роботи чи дня з дітьми ми часто забуваємо про свого партнера. А це веде до того, що пара починає віддалятись.

Не забувайте бути красивим / красивою

Повертаючись додому, не кваптесь переодягатись у зручний і не зовсім привабливий одяг. Це часто вбиває романтику у перший рік шлюбу. Здивуйте свого партнера та зустріньте його у вбранні, яке залюбки б одягнули у перші дні роману. І, повірте, це може розпалити і втрачену пристрасть.

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Робіть компліменти та не шукайте недоліків

Винесення сміття, прибирання, догляд за дітьми, шопінг в супермаркеті – здавалось би, всі ці речі звична рутина. І часто подружжя робить велику помилку, коли починає шукати, що партнер не зробив, або ж зробив не так, як ви цього хотіли. Натомість при нагоді похваліть другу половинку, зазначивши, як вона багато робить для шлюбу. Але варто говорити щиро: хваліть за те, що насправді викликає у вас захват.

Також психологи часто рекомендують сісти і скласти список, за що ви кохаєте вашу дружину чи чоловіка. Такий вид компліментів також позитивно вплине на стосунки.

Сюрприз без віддачі

Поверніть спонтанність у свій шлюб. До прикладу, очікуючи на свого партнера на вулиці, візьміть горнятко кави, на якому напишіть особливу фразу чи сердечко. Або ж вдома несподівано запросіть партнера на танець, увімкнувши улюблену пісню. Однак не варто вимагати, аби наступного дня ваша половинка зробила щось у відповідь.



Не припиняйте дивувати свого партнера / Фото Insider

Будьте командою

Шлюб – це не змагання, де в будь-якій конфліктній ситуації потрібно отримати перемогу. Натомість поводьтесь як гравець команди, підтримуйте і допомагайте своєму партнеру. А щоб повернути романтику і трішки розбурхати почуття, влаштуйте для себе і свого партнера гру. Наприклад, запросіть друзів і зіграйте в настільну гру, де перемога залежатиме від вашої спільної роботи. Це знов

Повеселіться

Забудьте на день, що ви у шлюбі. Спробуйте відпочити так, наче ви щойно зустрілись зі своєю другою половинкою. Психологи рекомендують влаштувати своєрідну рольову гру, коли подружжя вдає, що не знає один одного. Тоді спілкування стає більш свіжим, а романтика та пристрасть знов повертається у ваше життя.