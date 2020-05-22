7 способів, які допоможуть врятувати шлюб від нудьги

Життя в шлюбі з часом стає все складнішим. І якщо ви помітили, що вам інколи нудно з коханою людиною, то варто це виправити. Експерти дали кілька порад, як це зробити.

Проблема нудьги у шлюбі може призвести до постійних конфліктів, зрад чи розлучення. Але не панікуйте – експерти видання Yourtango розповіли кілька способів, які допоможуть врятувати шлюб від нудьги.

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Як врятувати шлюб від нудьги

Проаналізуйте свої особисті проблеми

Експерти наголошують, що потрібно для початку створити щастя в собі. Для цього слід розібратися з будь-якими особистими питаннями чи думками, які не покидають вас вже довгий час.

Це не означає, що вам потрібно піти до психолога, спробуйте просто знайти час, щоб покопатися в собі та вирішити власні проблеми. Наприклад, якщо ви хвилюєтеся, що могли помилитися, одружившись, подумайте, чому ви взагалі сказали "так". Адже були причини, чому ви захотіли прожити з цією людиною все життя. Це приведе в порядок ваші емоції.

Змініть свій погляд на стосунки

Наприклад, якщо ви зараз бачите, що ваш шлюб "застряг" у рутині, спробуйте змінити свою точку зору, щоб побачити це як знак безпеки – ви обрали комфорт та любов замість розваг.



Комформ також важливий у стосунках / Фото Сегодня

До того ж, почуття нудьги може виникати через створення більшої близькості та прихильності один до одного у стосунках. А це точно добре.

Зробіть щось нове разом

Спробуйте разом зробити речі, які абсолютно незвичні для вас. Якщо ви зазвичай на вихідних дивитесь фільми на дивані, то спробуйте, наприклад, разом погуляти увечері або скласти спільні цілі на майбутнє.

Також чудовий спосіб повернути іскру у стосунки – це згадати речі, які ви та ваш чоловік робили разом раніше, або ж нові захоплення.

Дослідження показали, що пари, які знаходять нове хобі, яке подобається обом, є більш віддані і мають менше шансів "потонути" в рутині.

Будьте спонтанними

Немає нічого більш захоплюючого, ніж спонтанність. Для цього вам та вашій дружині/чоловікові потрібно обов`язково відводити час у своїх розкладах один для одного та бути відкритими. Маючи щодня вільний час для своєї половинки, вигадайте ідеї, які здивують обранця.

Незалежно від того, наскільки ви обидва зайняті, завжди можна робити щось веселе разом, навіть за короткий проміжок часу, не виходячи з дому.

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Не забувайте вносити щось нове в сексуальне життя

Більшість людей вважають, що секс – це лише частина подружнього життя, але насправді, якщо вам і вашому чоловікові бракує близькості, то це впливатиме на ваші стосунки. Тому відкрито поговоріть зі своїм партнером про її/його таємні бажання та спробуйте втілити це в життя.

Щодня дізнавайтеся щось нове

Будьте в курсі того, що відбувається у світі, читайте новини, спілкуйтеся з друзями та сусідами та вивчайте нові навички. І намагайтеся дізнаватися щось нове про свого партнера. Незалежно від того, як довго ви знаєте один одного, майте на увазі, що ви завжди можете дізнатися якісь деталі.

Створіть своє життя поза своїм шлюбом

У всіх стосунках важливо, щоб і чоловіки, і дружини мали особистий простір та власне життя поза шлюбом. Це означає зустрічі з друзями, захоплення, інтереси тощо. Адже навіть найвідданіший інтроверт потребує спілкування з іншими.

Проводити час з іншими людьми, а не лише вашою половинкою, є важливою частиною зростання як особистості. Якщо ви будете стояти на місці, вам, без сумніву, стане нудно в житті.