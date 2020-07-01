В ідеальних стосунках закохані захоплюються один одним та не бачать недоліків партнера. Проте часто певні дії чи слова можуть зруйнувати стосунки. Тому ми підготували кілька простих порад для жінок, як не варто поводити себе з чоловіками.

Експерти видання Yourtango запевняють, що є деякі типи жінок, від яких чоловіки завжди втікають, та з якими не хочуть будувати міцні стосунки.

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Контролерка

Така жінка завжди контролює відносини, не даючи права вибору своєму чоловікові. Вона розглядає себе як "вирішувачка всіх проблем" та вважає, що все в стосунках лежить на її плечах. Хоча у таких жінок часто є благородні наміри, вони постійно говорять своєму чоловікові, що він все робить неправильно і це дратує.

Адже, намагаючись контролювати коханого, жінка-контролер руйнує його думки, плани і бажання. Все це забирає в нього мужність, яка є важливою для кожного чоловіка.



Жінкам не варто контролювати чоловіків / Фото headinsider

Мама

Така жінка у стосунках виглядає так, начебто вона не дружина чоловіка, а його мама. До прикладу, вона обожнює коханого, постійно метушиться біля нього і переживає. Вона вірить, що він не може зробити нічого поганого та робить багато справ за чоловіка.

Вона постійно задається питанням, як чоловік себе почуває, де він, чи в порядку в цей момент і що вона може зробити, аби порадувати його. Але не всі чоловіки позитивно сприймають таку турботу.

Любовна лисиця

Така жінка вміє зацікавити чоловіка та зробити своєю сексуальність так, щоб він робив заради неї все. Вона завжди контролює статеве життя в парі.

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Але такі дії теж руйнують стосунки і не подобаються чоловікам, адже вони вважають, що жінка цим маніпулює і шантажує свого партнера. Якщо чоловік хоче сексу, він повинен робити те, чого хоче "любовна лисиця". Але пам’ятайте, що будь-які відносини, засновані на шантажі, не триватимуть довго.

Дама в біді

Концепція "Дама в біді" нагадує казку, адже вона передбачає, що хлопець зустрічає дівчину, хлопчик рятує її, і потім вони живуть довго і щасливо разом. Це може звучати романтично і продуктивно, але така схема працює недовго.

Зрештою, дівчина не завжди може бути в скрутному становищі. До того ж, це може занадто стомлювати чоловіка.

Коли дівчина дражнить

Більшість людей хоч раз в житті зустрічалися з таким явищем, коли перш ніж щось отримати людина дражнить партнера. Експерти запевняють, що це спочатку може бути весело, але згодом це набридає і розчаровує.



Чоловікам не подобається, коли їх дражнять / Фото maximum

Адже занадто багато "дражнилок" створюють стіну між партнерами. В таких випадках чоловік відчуває себе незадоволеним, засмученим чи самотнім. Обидва партнери відчувають, що не можуть бути відкритими і чесними один з одним.

Бухгалтер

Жінка-бухгалтер орієнтується на рівність у відносинах. Така дівчина постійно стежить за тим, хто за що платить і контролює всі витрати. Але проблема тут в тому, що відносини – це не бізнес, і вони мають приносити задоволення.

Принцеса

Коли жінка показує себе як принцесу, вона у стосунках найбільше любить себе, а не другу половинку. До того ж, така дівчина часто хоче вийти заміж за чоловіка, який розглядає її як трофей та добивається. Але сучасні чоловіки не бігають за жінками, тому не хочуть таких стосунків.

Зазначимо, що іноді такі ролі жінок зовсім не впливають на їхні стосунки, але експерти стверджують, що їхня гра постійно руйнує союз.