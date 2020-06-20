Самоізоляція змінила життя багатьох людей та продовжує диктує свої правила. Адже раніше пари, які живуть разом, зазвичай бачилися лише кілька годин в день, то тепер вони разом 24/7, і це точно матиме відбиток на стосунках. Тому поява деяких проблем у парі – це абсолютно нормально в такий час.

Психологи кажуть, що одна справа – це проводити з партнером ледачі вихідні вдома, але зовсім інше – життя під час карантину. Це стає більше схоже на виживання в замкнутому просторі. Як видання Elle запевняє, що самоізоляція може допомогти парам виявити проблеми в стосунках.

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Адже сучасні пари ніколи раніше не перебували в таких умовах, тому вони не знають, що нормально, а що ні. Тому перегляньте ці сім проблем, які ви, ймовірно, зараз маєте в стосунках, і які є абсолютно нормальними навіть в щасливих, здорових відносинах.

7 проблем, які є нормальними для пар на самоізоляції

Ви тепер менше розмовляєте

Психологи стверджують, що це цілком нормально в будь-яких довгострокових відносинах. А все тому, що ви добре знаєте свого партнера, розумієте, що він/вона скаже у певній побутовій ситуації, тому можете не говорити про це.

До того ж, тепер, коли ви весь день проводите вдома разом, у вас навіть немає звичайного варіанту для початку розмови "як пройшов твій день?", адже ви самі все бачили.



Парі може стати нудно на карантині / Фото Fool

Як вирішити цю проблему? Експерти радять відвести собі час на розмову і дізнатися один одного глибше. До прикладу, запитайте: "Що ти найбільше хочеш зробити, коли все це закінчиться?" або "А якщо насправді, як ти себе почуваєш сьогодні?" Спробуйте запитати про плани на майбутнє. І пам'ятайте, що це нормально, якщо ви обоє зараз відчуваєте стрес і зниження активності.

Вам інколи хочеться побути на самоті

Безперечно, ви любите свого партнера, але разом з цим кожній людині іноді необхідно побути на самоті, щоб підтримувати своє індивідуальне життя та зберегти розсудливість.

Найкращим варіантом вирішення цієї проблеми є створення особистого простору. Можете, наприклад, піти на прогулянку одна, щоб партнер міг побути наодинці з собою. Або ж працюйте в різних кімнатах і визначте години, які ви проводитимете разом. Тому не соромтеся попросити про самотність, якщо відчуваєте у цьому необхідність.

У вас стало менше сексу

В цей період пари можуть переживати стрес, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. Та й не зовсім романтично ходити вдома в спортивних штанях та рідше приводити себе в порядок.

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Але якщо у вас стало менше сексу в стосунках, не варто хвилюватися, що між вами більше немає іскри, адже такий стан під час карантину – це нормально. Краще зосередьтеся на емоційному зв'язку, який зараз збільшуються між вами.

Ви не можете знайти рішення в деяких конфліктах

Навіть найщасливіші пари знають, що деякі конфлікти неминучі, і не потрібно кожну незначну проблему розбирати по дрібницях. Адже справжня мета тривалих відносин – це партнерство, яке допоможе вам прожити щасливе життя. Тому якщо ви вирішили для себе, що ви з цією людиною надовго, то краще не доводити свою правоту в конфліктах, а шукати компроміси.

Відчувають роздратування через дрібниці

Ваш коханий може розкидати речі по кімнаті замість того, щоб скласти їх в шафу, або дівчина може залишати свою косметику на полицях ванної тощо. На період карантину, коли ви постійно разом, всі ці звички можуть дратувати вас ще більше і від цього не сховатися.

Психологи кажуть, саме це відрізняє здорові відносини від нещасливих: незалежно від того, наскільки сильно вас дратують звички коханої людини, ви знаєте, що вона/він так само терплячий до всіх ваших звичок. І ви точно звикли до таких його речей.



Через карантин та стрес пари почали більше дратуватися / Фото marketwatch

Ви частіше сваритеся

Зараз дратівливих факторів в житті стало більше, а знімати стрес ви зараз можете лише з партнером. Так що якщо ви стали сваритися частіше, то розумійте, що це природно. Просто переконайтеся, що ці сварки не переходять межу здорового глузду (ви не ображаєте один одного, задаєте питання, а не звинувачуєте). У здорових відносин повинно бути щасливих моментів більше, ніж сварок, так що будьте терплячі, коли конфлікт все ж дійсно виникає.

Вам стало нудно разом

У час карантину складно підтримувати романтику, адже ви постійно разом. До того ж, не можна поки відвідувати улюблені ресторани чи подорожувати світом. Тому легко відчути нудьгу у всіх сферах життя, тим більше, в особистому. Найбільша проблема – що він/вона буде розважати вас, бо тільки ви самі можете контролювати свої почуття і впливати на свій стан.

Вбити нудьгу можна, якщо дати можливість другій половинці відчути себе особливим. Наприклад, купити в супермаркеті улюблені солодощі партнера чи влаштувати романтичну вечерю.