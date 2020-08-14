14 серпня 1945 року Японія оголосила про перемир'я у Другій світовій війні. У цей день на Таймс-Сквер в Нью-Йорку зібралось багато людей, а фотограф Альфред Ейзенштадт зробив свій найвідоміший кадр. Що пов'язує моряка та медсестру крім поцілунка, читайте в матеріалі.

75 років тому в об'єктив фотографа та журналіста Альфреда Ейзенштадта потрапили 22-річний американський моряк Джордж Мендонса та 21-річна медсестра Грета Фрідман. В день капітуляції Японії вони, як і більшість громадян США, вийшли на площу Нью-Йорка, аби масово відзначити завершення Другої світової війни. Локацією для знаменитого кадру став майдан Таймс-Сквер, а герої світлини пристрасно цілувались на камеру серед натовпу.

24 канал розповідає обставини фото, яке за лічені дні облетіло весь світ, та пропонує дізнатись, чи пов'язує моряка та медсестру щось більше, ніж поцілунок.

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Як фотограф зробив легендарний знімок "Поцілунок на Таймс-Сквер"?

Фотожурналіст журналу Life Альфред Ейзенштадт після оголошення по радіо про готовність Японії укласти перемир'я вийшов на вулиці Нью-Йорка "на полювання" за новими кадрами. На Таймс-Сквер він одразу ж поміти моряка, який "носився по всій вулиці, хапав усіх жінок, яких бачив". Фотограф побачив, як він рвучко схопив і притиснув до себе медсестру в білому халаті й зафіксував саме той момент, коли їхні губи злились у поцілунку.



Поцілунок на Таймс-Сквер / Фото з відкритих джерел

Що пов'язує героїв романтичного кадру?

Зважаючи на те, що обличчя героїв приховані від фотографа, встановити їхні імена було вкрай важко. Багато років до редакції журналу Life звертались різні пари, які запевняли, що на фото зображені саме вони. Проте справжні імена моряка та медсестри дізнались лише 2012 року після 66 років пошуків, коли у світ вийшла книжка, присвячена фото "Поцілунок на Таймс-Сквер". Особу моряка Джорджа Мендонса вдалось встановити завдяки шрамам та татуюванням.

"Збудження від війни закінчилось, плюс я випив кілька коктейлів, тому, побачивши медсестру, я схопив її і поцілував", – пояснював згодом Джордж Мендонса.

"Я не вирішувала, чи хочу цілуватись. Хлопець просто підійшов і поцілував мене. Я відчувала, що він дуже сильний, він тримав мене дуже міцно. Це не була романтична подія", – пригадувала Грета Фрідман.



Грета Фрідман / Фото: Pinterest

Їх не пов'язує жодна романтична історія, а після поцілунку вони розійшлись у різні боки. Проте син Грети Фрідман стверджує, що моряк і медсестра знову зустрілись в 1980-х і з того часу спілкувалися, надсилали одне одному різдвяні листівки.

Грета Фрідман померла 2016 у віці 92 роки в штаті Вірджинія, народивши двох дітей. Джордж Мендонса пішов з життя 2019-го, проживши весь вік з дружиною Рітою Петрі, з якою одружився 1946 року.



Джордж Мендонса з дружиною Рітою / Фото: Hal Burke