7 чоловічих звичок, які найбільше дратують жінок
Чоловіки іноді поводяться занадто зухвало. Або роблять великі помилки при спілкуванні з жінками, які потім переростають у звички та починають дратувати. Тож, які речі найбільше дратують дівчат – читайте нижче.
Ми не знаємо, чи є правильні пояснення цим звичкам, але вони насправді відштовхують чоловіків від тих, кого вони люблять, передає видання Lady.Tochka.
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7 чоловічих звичок, які найбільше дратують жінок
- Обговорення меркантильних дівчат
Кожній людині неприємно слухати, як ї співрозмовник засуджує іншу людину за її любов до грошей. Зокрема, так часто буває з колишніми партнера: коли жінка змушена слухати емоційні промови коханого про меркантильність своєї колишньої.
- Жадібність та неохайність
Досить часто жадібними виявляються чоловіки з невисоким і середнім достатком, яким хочеться сказати: "Потрібно не мало витрачати, а більше заробляти". До того ж, жити з чоловіком, якому потрібно постійно звітуватися за кожну витрату, нікому не сподобається.
А неохайний зовнішній вигляд псує враження про людину, незалежно від її статусу та прибутку. Несвіжий запах, пом'ятий одяг, плями, недоглянута стрижка і борода, немите волосся – все це відштовхує не тільки жінок, але і в цілому оточуючих.
- Прив'язаність до батьків і дому
Чоловік безперечно любить батьків та має допомагати, але він не повинен залежати від думки рідних та радіти їх присутності в житті 24/7. Так, від’єднання від сім’ї може лякати і жінок, тому чоловік має показати своїй коханій впевненість і готовність жити разом.
- Невміння слухати/чути
У хороших стосунках партнери виявляють увагу один до одного. Тож, коли чоловік не приділяє належної уваги будь-яким речам, він підштовхує свою жінку до роздумів про те, що її партнеру просто все одно. Це може дуже дратувати дівчат, як і повторення однієї і тієї ж інформації по сто разів.
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- Думки про те, що жінка йому зобов'язана
Часто чоловіки мають уявлення, що жінка повинна лише готувати та з усім погоджуватися, що дуже дратує і напружує дівчат. У сучасному світі не потрібно розповідати про рівність і відсутність "жіночих" і "чоловічих" обов'язків. Тож, сподіваємося, що скоро чоловіки перестануть вважати, що жінки їм винні або зобов'язані і будуть просто любити їх.
- Постійні скарги на життя
Часто в житті стається щось несправеливе, але це не привід сумувати та постійно скаржитися своїх другій половинці. Ще гірше – критикувати успішних людей. Найкращим рішенням буде припинити скаржитися і почати вживати заходів, щоб виправити неприємну ситуацію. Так, ви будете виглядати чоловіком, який розв'язує проблеми.
- Порівняння з колишніми
Якщо колишня готувала смачніше, була стрункішою чи любила секс – на них варто було одружуватися, а не згодом розповідати дівчині про таких чудових колишніх. Дратує ще більше, якщо чоловік періодично підтримує зв'язок з цими колишніми, що зовсім не схожий на дружбу.