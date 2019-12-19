7 фраз, які варто говорити дитині кожного дня

Підтримати дитину можна не тільки словами "молодець", "добре" або "гарно зробив". Повірте, таких слів значно більше і якщо ви говоритимете їх дитині щодня – вони допоможуть малюку відчути, що ви його любите, розумієте та підтримуєте.

Список фраз, які "окриляють" ваших дітей та дають їм відчути впевненість у власних силах, опублікувало видання Mind Body Green.

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Фрази, які варто говорити дітям якомога частіше:

Я вірю в тебе

Одна мама казала своєму 3-річному сину "Я вірю в тебе" настільки часто, що він почав використовувати цю фразу у відповідь. До прикладу, одного дня мама перевернула всю квартиру, шукаючи ключі, проте так і не знайшла їх. Раптом син смикнув її за штани і сказав "Мамо, я знаю що ти можеш знайти свої ключі. Я в тебе вірю". Його слова змусили жінку підвестися і заглянути під диван і вона їх знайшла там.

Ми знаємо, що діти дуже багато на що здатні – тож нехай ваші слова допоможуть їм у це повірити. А ваш тон і слова мають випромінювати впевненість.



Завжди підтримуйте дитину і кажіть, що вірите в неї / Фото "Українці сьогодні"

Ніколи не здавайся

Інколи від таких слів мами чи тата діти можуть почати хихикати. Але, як відомо, саме сміх допомагає позбавитися стресу, і мотивує рухатись вперед.

Проте часто буває так, що діти не зовсім правильно тлумачить цю фразу. Так, один хлопчик постійно намагався втиснути пазл в невідповідну частину картинки, повторюючи "Ніколи не здавайся!". Тоді мама повинна виправити його, сказавши: "Ніколи не здавайся! Але якщо ти робиш щось неправильно, тоді зупинись, обдумай все, і придумай нову стратегію! Адже якщо ти продовжуватимеш в тому ж дусі, то нічого не отримаєш в результаті".

Так, дитина зрозуміє важливість ніколи не здаватися, але, окрім цього, він стане відкритим до пошуку нових стратегій.️

️Ти в безпеці, і тебе люблять

Згадайте часи зі свого дитинства, коли ви відчували любов і турботу своєї сім'ї. Це був час спокою, тепла і гармонії. Тому, щоб дитина почувала себе в безпеці, потрібно виховувати її в атмосфері любові. Тоді дитина буде рости сильною і хороброю.

Увечері, коли ви вкладаєте свою дитину спати, говоріть: "Ти в безпеці, і тебе люблять". Ці спокійні і ніжні слова запам’ятаються на все життя, і навіть в дорослому віці допоможуть впоратися зі стресом.

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️Кожен фахівець колись був учнем — як і ти

Час від часу дітям потрібно нагадувати, що талановиті та успішні люди теж свого часу були новачками. Малеча повинна розуміти, що помилки – це нормально, програвати і боротися — теж нормально. Але ненормально, коли помилки і поразки – стають постійними. Тож навчіть дитину, що помилки – це тільки міст на шляху до мети, а старання, терпіння і наполегливість важливіші за досконалість.

Помилка — не твій вибір

Але для початку ви маєте пояснити цю фразу дитині. Її суть полягає в тому, що завжди потрібно продовжувати старатись, вчитись, не сприймати невдачі негативно, а робити із них урок, ще один шанс для розвитку. Тому невдача – це не вибір. Це навчання, розвиток, бажання пробувати знову щось і знову.



Говоріть дитині про її помилки, але вчіть не здаватися / Фото Pinterest

️Вчитись потрібно на кожній набитій ґулі

Кожного разу, коли ваша дитина щось розіллє, розіб’є чи пораниться – скажіть їй, що таким чином вона має засвоїти певні уроки. А після цього запитайте її, що вона затямила з того чи іншого випадку.

Дайте дитині зрозуміти, що всі люди час від часу набивають "ґулі", але після цього потрібно робити висновки і не допускати повторенню таких ситуацій.

Ми вчимося в процесі

Ця фраза дає дитині зрозуміти, що не потрібно засмучуватись, коли ти зазнаєш невдачі. Нагадувати про це потрібно не лише під час складних викликів, але й перед важливими рішеннями і подіями.