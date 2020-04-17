7 ідей для побачення парам, які застрягли вдома на карантині

Те, що ви з вашим партнером зараз постійно вдома на самоізоляції, не означає, що ви не можете влаштувати собі незабутнє побачення. Навпаки, це час для того, щоб по-справжньому зв’язатися між собою та просто повеселитися.

Видання Yourtango поділилося кількома ідеями для побачення, які можуть влаштувати пари на карантині. Воно повинно бути особливим, щоб вирізнятися на тлі буденних вечорів вдома.

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Влаштуйте пікнік

Організуйте романтичний пікнік для двох, використовуючи задній двір будинку, балкон квартирі чи дах. Ви навіть можете розстелити плед просто посеред підлоги у вітальні і відкрити всі вікна у вашому будинку, щоб відчувати прохолоду.

Приготуйте для пікніка легкі закуски та улюблені напої (це може бути вино, сир, бутерброди, фруктові салати тощо), одягніть літнє вбрання та проведіть разом з коханою людиною весняний день.

Проведіть вечір, переглядаючи улюблені фільми

Вечір кіно – це класика для домашніх побачень, та один із способів зробити цей день особливо веселим для вас. Підберіть фільми, які означають щось для кожного з вас.

Наприклад, можна по черзі дивитися ваші улюблені фільми і вашого партнера з дитинства. До того ж, це чудовий спосіб дізнатися більше про одне і відкрити спогади, якими можна поділитися один з одним.



Пара дивиться фільм / Фото Freepik

Приготуйте вечерю разом

Влаштуйте для себе кулінарний вечір – приготуйте улюблені страви чи щось новеньке, що може вам обом сподобатися. Після цього можете красиво одягнутися, відкрити вино та поласувати стравами власного приготування.

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Помалюйте разом

Вдома влаштуйте свій майстер-клас з малювання. Візьміть аркуші паперу, фарби або олівці та, за бажанням, вино чи інший напій для настрою. Можете навіть спробувати намалювати один одного. Це точно буде весело та незабутньо для вашої пари.

Влаштуйте спа-процедури вдома

Заплануйте провести вечір спа та заздалегідь купіть все необхідне. По черзі зробіть масажі один одному, використовуючи улюблену олію для тіла. Можна також прийняти ванну чи душ разом, зробити маски для обличчя тощо.



Спа-процедури для пари вдома / Фото Beauty

Задайте один одному 36 питань

Ви, напевно, зустрічали в інтернеті 36 питань, завдяки яким можна закохатися. Вони створені на дослідженнях психолога Артура Арона та призначені для прискорення створення близькості між двома незнайомими людьми.

До того ж, це дійсно захоплюючі питання, які можна поставити людині, з якою вам добре разом. Проведіть один вечір, по черзі ставлячи один одному питання. Знайти питання можна тут.

Влаштуйте фотосесію вдома

Красиво одягніться та зробіть фотографії один одного. Ви можете розважитися, просто зробивши милі гримаси чи по-справжньому проявити творчість і спробувати створити кілька справді інтригуючих фото.

Ідеї для фотосесії можете пошукати на Pinterest, де можна отримати трохи натхнення.