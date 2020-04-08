7 найважливіших порад для пар, які працюють з дому під час карантину

Працювати з дому та проводити більше часу разом – це для пари може здаватися чудовим часом. Проте є багато речей, до яких слід пристосуватися, зокрема і в стосунках. Це може бути складно, особливо якщо партнери не так багато часу проводили разом через роботу чи зайнятість поза домом.

Тож, як бути тим парам, які зараз примусово опинилися вдома та проводять разом більше часу, ніж зазвичай?

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Одне з головних завдань, які стоять перед парою на початку їхніх стосунків, – це з'ясувати, скільки часу на самоті потрібно кожній людині. Це потрібно, щоб уникнути помилок чи відпочити один від одного, пише видання Yourtango.

Чому деяким парам складно бути постійно разом, працюючи вдома? Однією з причин є те, що вони, мабуть, мають дуже різні трудові звички і їм потрібно для початку з’ясувати, як відповідати потребам один одного.



Пара вдома / Фото Dreamstime

Ось 7 найважливіших порад для пар, щоб зберегти стосунки та залишатися продуктивними, працюючи віддалено.

Щодня складайте графік на день

Складання розкладу допомагає кожному з вас створити особисту структуру дня та відповідні цілі. Це полегшує повагу особистого простору та потреб вашого партнера.

Приділіть трохи часу, щоб обговорити, чи будете ви мати перерви або обід, наприклад, і переконайтеся, що ви знаєте про важливі онлайн-зустрічі чи дзвінки, які кожен з вас повинен зробити.

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Також визначте, де кожен з вас буде працювати, і поважайте робоче місце один одного. Перебування під карантином не означає, що ви повинні ігнорувати свій щоденний розпорядок.

Повідомляйте про свої індивідуальні потреби та очікування

Робіть це завжди. Також корисно зрозуміти та поважати стиль роботи вашого партнера. Наприклад, ви можете хотіти працювати на фоні музики, проте вашому партнерові краще виконувати роботу в цілковитій тиші.



Пара працює на карантині / Фото Freejpg

Або ви хочете робити часті перерви під час роботи, тоді як ваш партнер може вважати за краще працювати тривалий час без перерв. Тому узгодьте всі деталі та потреби один одного.

Будьте обережні з перервами

Ділитися захоплюючими чи значущими новинами, як це відбувається під час роботи, може бути заманливо. Але під час робочого дня чутливість та терміни мають вирішальне значення. Навіть коли з’являється щось цікаве, це не означає, що ви можете відірвати свого партнера від роботи.

З цієї причини варто узгодити такі речі. Або перед цим повідомити партнера, на кшталт: "У тебе є хвилина? Це гарний час для розмови?" тощо.

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Зробіть чітке розмежування між робочим та вільним часом

Коли межі між робочим та вільним часом стираються, на "поверхню" стосунків виходять непорозуміння та розчарування. Це може створити додатковий стрес на стосунки.

Це ще одна причина, чому створення графіку дня може бути корисним. Це допомагає пам’ятати, що наш партнер не хоче говорити з нами зараз, тому що він/вона все ще працює, а не тому, що вас не цінують.

Зробіть час для спілкування, розваг та сміху

Коли робочий день закінчується, не забудьте запланувати час релаксу та веселощів, а також поважайте потреби свого партнера в час спокою. Будьте чіткі та обережні один з одним.



Проводьте час разом / Фото Unsplash

"Я хотів би провести деякий час, розмовляючи зі своїми друзями по скайпу, або хотів би загорнутись на дивані з тобою та переглянути наше улюблене шоу" – запитуйте, а не ставте перед фактом.

Будьте уважні, як ви розмовляєте один з одним

Карантин означає, що ви живете без своїх звичайних варіантів зняття стресу, таких як спілкування з друзями та поїздки кудись.

Додайте до цього постійні новини про коронавірус, і ви обидва станете трохи більш чутливими. Тому не проявляйте агресії, постарайтеся не звинувачувати один одного, не скаржитися та не дозволити дрібним речам переростати у великі сварки.

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Будьте поруч

Це час, коли вам потрібно приймати заохоченням та підтримку від партнерів. Спробуйте щодня приділяти кілька хвилин, щоб бути повністю присутнім з однією людиною, з якою ви розділяєте своє життя.

Справжній зв’язок може протидіяти великій кількості стресу і тривоги, що випливає з карантину, не кажучи вже про те, що це робить вас щасливішими. Коли ви робите таке "з'єднання" важливим інгредієнтом, це зміцнює силу вашої пари.

Це також допомагає відчути, що ви на одній стороні проти всіх викликів, які неодмінно виникнуть у цей час. Зміцнення близькості та зв’язку у ваших стосунках зараз є більш важливим, ніж будь-коли.