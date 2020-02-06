7 неймовірних коміксів про очікування та реальність у стосунках та любові до себе: милі фото

У нашому житті є все, що потрібно для щастя: радість, сміх, емоції і любов, звичайно ж. Проте інколи всі ми любимо пофантазувати і уявляємо собі ідеальні ситуації, які згодом стають реальними і трохи засмучують нас.

Ілюстраторка Прюденс Ґіртс створює кумедні комікси та тему дорослішання, фемінізму, бодіпозитиву та стосунків. У своєму інстаграмі вона ділиться чарівними коміксами про очікування та реальність у різних життєвих ситуаціях, актуальних для багатьох.

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Цікаво, що на основі малюнків Прюденс вийшла книга коміксів. "Ми всі думаємо "Лише зі мною це трапляється? Я один/одна проходжу через такі моменти життя?" Але книжка показує, що ти не один. Вона сміється з тобою над труднощами, які ти проходиш", − пише авторка.

Правдиві комікси про стосунки та життя кожного: фото Planet Prudence / переклад "Сім'я 24"