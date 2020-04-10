7 очевидних ознак, що чоловік вас не кохає

Дуже важко визнати той факт, що чоловiк розлюбив, тому багато жінок продовжують обманювати себе i грати в ідеальні стосунки. Або ж вона може просто не помічати цих явних ознак.

Психологи наголошують, що всi пари в певний перiод часу вiдчувають охолодження. І коли холод затягується, жiнка починає розумiти, що, можливо, чоловiк розлюбив її. Тому видання ТСН опублікувало кілька ознак, які допоможуть це зрозуміти.

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Як зрозуміти, що чоловік вас не кохає

Він говорить про це відверто або натяками

Якщо ви чуєте від чоловіка фразу: "Ти тільки в мене не закохайся", то це означає, що він сам не закоханий і палати почуттями до вас не планує. Він також може говорити про те, що вже відкохав своє і не зможе полюбити ще раз.

І якщо чоловік говорить: "Я маю до тебе найніжніші почуття", то ця фраза теж не має на меті любов, тому не варто сподіватися, що вона коли-небудь з'явиться.



Не дозволяйте хлопцеві обманювати себе / Фото Gazeta

Він вам зраджує

Якщо чоловік вас кохає, то навіть дивитися на інших не буде, тому що серед них немає іншої такої ж коханої, як ви. А є чоловіки, залежні від сексу, яким важливо отримувати його від різних жінок. При цьому вони можуть любити лише одну.

Такі чоловіки часто відверто говорять про свою любов до багатьох жінок, і навіть одразу пропонують вільні стосунки, за яких обидва партнери могли б мати іншого. Тоді вже вам вирішувати, чи потрібна вам любов такого чоловіка.

Він ставиться до вас недбайливо

Ваш чоловік може говорити вам, що сильно вас кохає, але водночас не дбає про вашу безпеку або може сказати що-небудь образливе про вашу улюблену роботу. Такий хлопець може говорити з вами про інших жінок, чи навіть порівнювати вас.

Або після того, як ви сказали, що якийсь його вчинок для вас дуже неприємний, продовжує це робити, кажучи: "Пробач, ну от такий я негідник, мене вже не переробиш". Це означає, що він не кохає вас.

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Не телефонує вам

Якщо чоловік не телефонує вам, коли їде у відрядження, не знаходить протягом дня часу вам зателефонувати, щоб побажати доброго ранку чи гарних снів, не виправдовуйте його забудькуватість зайнятістю. Закоханий чоловік, навіть коли зайнятий, не забуває зателефонувати.

Не дотримує обіцянок

Якщо чоловік пообіцяв щось для вас зробити і не зробив, значить, йому це не важливо. Не варто виправдовувати цей обман і вірити в те, що він зайнятий, забув або не має можливості. Якщо він регулярно так робить, то значить, він просто не надто любить вас.

Не прагне полегшити вам життя

Чоловіка, який любить, не потрібно просити про допомогу, він сам її запропонує, варто вам лише сказати про якусь проблему. Людина, яка кохає, може не говорити про любов, але про його справжні почуття говорять його вчинки. Чоловік, який кохає вас, обов'язково допомагатиме і в побутових питаннях, і з грошима, і в роботі.



Чоловік має сам хотіти вам допомогти / Фото Lenta

Не займається з вами сексом

Якщо ваш чоловік не горить бажанням регулярно займатися з вами сексом, то не скидайте це на зайнятість на роботі чи цікавість комп’ютерними іграми. Якщо б він вас кохав, він би якось розібрався з цією проблемою.

Але тут може бути винний не лише чоловік. Адже якщо вогонь любові починає згасати, насамперед зазвичай згасає потреба чоловіка займатися сексом зі своєю партнеркою.