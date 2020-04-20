Яким повинен бути справжній чоловік? Звичайно, всі люди різні і цінують в інших ті якості, які близькі і зрозумілі саме їм. Але все ж, більшість жінок виділяють чоловіків за дуже схожим набором якостей.

Кожна жінка мріє зустріти справжнього чоловіка. Як пише в інстаграмі психолог Олександр Шахов, соціально зрілий чоловік повинен розвивати в собі сім основних і найважливіших якостей.

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7 основних якостей справжнього чоловіка

Бути надійним і відповідальним

Чоловік повинен тримати слово і відповідати за свої вчинки, особливо тоді, коли це вимагає зусиль волі.

Виявляти щедрість

Тут йдеться не про величину доходу чоловіка, а про його ставлення до грошей. Сильний духом, впевнений в собі чоловік, здатний поділитися з тими, хто шукає його захисту. Скупі ті, хто бідний духом, скільки б мільйонів вони не мали.

Бути вірним

Не зраджуйте тих, хто довірився вам. Якщо чоловік не готовий тримати обіцянку – нехай не починає стосунки та тим більше не одружується з жінкою.



Справжній чоловік завжди вірний своїй коханій / Фото Spektrnews

Бути рішучим

Справжній чоловік не тягне з вирішенням проблем, і не перекладає їх на плечі жінки. Він ставить за мету, вибирає найефективніший спосіб її досягнення і діє.

Постійно вчитися

Тут мова не тільки про досягнення професіоналізму в певній сфері, а й про здатність вчитися і розвиватися в цілому. Чоловік повинен заробляти гроші, щоб бути кращим мисливцем і добувачем.

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Стежити за собою

Вимагати від жінки ідеальної фігури, а самому "хизуватися" пивним животом – це, як мінімум. лицемірно. Справжній чоловік не полінується ходити в спортзал. І доглянутість та охайність в одязі також не завадить.

Вміти любити

Через слова і вчинки, жінка оцінює, любить її чоловік чи ні. Чоловік завжди може подарувати квіти без приводу або влаштувати романтичну вечерю.

Як розвинути в собі ці якості? "Як говорить американський мільярдер Уоррен Баффет, знайди собі героїв – людей, які мають ті якості, які ти хочеш розвинути в собі і оточи себе ними. Дивись на них, вчися і дій", – підсумував Шахов.