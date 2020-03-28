7 підказок, які допоможуть виховати з сина справжнього чоловіка

Часто батьки можуть задаватися питанням, як виховувати сина, щоб він став сильним і мужнім? Психологи запевняють, що суспільство нав’язує стереотип, що хлопчики повинні приховувати свої почуття, але ж це заважає їм зрозуміти себе і робить слабкими. Тому синів потрібно виховувати в атмосфері розуміння, прийняття і позитиву.

Якщо ж намагатися відповідати стереотипам і пригнічувати власні емоції, то це призведе до саморуйнування, пише видання Econet.

Цікаво! 10 правил батьків, які хочуть виховати успішних дітей

До того ж, багато батьків вважають, що сина можна зіпсувати ласкою і любов’ю, але це фатальна помилка. Виховуйте і любіть свого малюка всупереч стереотипам.

Синів можна виростити щирими і чуйними, якщо спочатку ставитися до них з любов’ю і довірою, створювати атмосферу близькості і захищеності, не порушуючи при цьому межі особистого простору і надавати можливості для самореалізації.

Як правильно виховувати сина

Читайте книги разом

Спільне читання – це особливий процес, завдяки якому дитина вчиться дивитися на ті чи інші речі чужими очима, легше знаходить спільну мову з людьми і співпереживає. Прочитавши один розділ, зупиніться і поцікавтеся думкою сина – як він думає, що відчуває головний герой або як йому допомогти?



Розповідайте синові, як правильно вчинити / Фото Look Delfi

Цікавтеся почуттями і справами дитини

Допомагайте малюку вчитися і розвиватися, піклуйтеся про нього і поважайте. Коли він виросте, йому буде простіше зрозуміти, ким він є насправді і чого хоче отримати від цього життя.

Окрім того, не засуджуйте і не читайте нотацій йому, тоді ваш син не стане самокритичним і не буде мучитися від сумніви, коли треба буде розв’язати складну задачу. Ваше вміння слухати допоможе виростити психологічно здорову і соціально адаптовану людину.

Не бійтеся показувати свою любов

Сини, як і доньки, потребують ласки, тому частіше обіймайте і цілуйте їх. Особливо це необхідно дітям у віці від 3 до 5 років. Відчуженість батьків не зробить сина мужнім, а навпаки, спровокує в майбутньому проблеми в його особистому житті. Пам’ятайте, що дітям важливо відчувати турботу і захищеність.

Цікаво! Як виховувати підлітка: найважливіші правила для батьків

Дозволяйте синові висловлювати власні емоції

Хлопчики теж відчувають невпевненість, печаль, страх, гнів, але часто бояться говорити про ці почуття. Тому створіть атмосферу довіри.

А якщо ваш син плаче, бо впав з велосипеда чи розбив коліно, реагуйте правильно і не сваріть, інакше ви спотворите природну реакцію на біль. Пам’ятайте про те, що емоції впливають на поведінку, краще навчіть дитину керувати ними.

Хваліть за самостійність

Великою помилкою є навіювання хлопчикам, що головною їхньою метою повинна бути незалежність. А потім ми дивуємося, чому багато чоловіків живуть відособлено і самотньо. Не потрібно постійно контролювати дитину, стежити, як він веде себе з іншими, оберігати від розчарувань.

Важливо просто підтримувати його в будь-якій ситуації і тільки тоді вдасться виростити самостійну людину. Дозволяйте йому висловлювати свою думку і не зліться, якщо вона не збігається з вашою. Вибудовуйте відносини на партнерстві, довірі, повазі і розумінні.



Майте хороші та довірливі відносини з сином / Фото Unsplash

Дайте підтримку

Захоплюйтеся дитиною щиро, зазначивши його сильні сторони. Нехай ваш син не вміє швидко бігати, зате він відмінно знає математику, нехай у нього немає здібностей до спорту, зате він сам пише вірші тощо. Покажіть дитині, що любите і приймаєте його таким, яким він є і не намагайтеся змінити його відповідно до стереотипів.

Говоріть правду

Не брешіть синові, навіть коли йдете в лікарню, аби здати кров з пальця, йому все одно буде боляче. Але якщо ви збрешете, то він ще й ображатимуться. А якщо після уколу син розплачеться, не заважайте йому проявляти емоції і тим більше не кажіть, що "справжні чоловіки не плачуть".

Це тільки погіршить ситуацію. Навпаки, похваліть дитину, адже він мужньо все витримав, а плакати можна всім.

Тож, батьки, надихайте дитину на нові звершення, станьте його опорою і вчіть відстоювати свою позицію, незважаючи на думку оточуючих. Хлопчики особливо добре вчаться на прикладі своїх татусів.