7 порад від експертів, які допоможуть батькам без сварок доглядати за дитиною на карантині

Під час карантину батьки стикаються з багатьма проблемами, зокрема питаннями виховання дітей, фінансової стабільності та психічного чи емоційного здоров'я. Тому ми підготували для вас кілька експертних порад, які допоможуть без сварок організувати догляд за дітьми спільно з партнером.

Пандемія коронавірусу призвела до безлічі розлучень у різних країнах світу, конфліктів та стресу батьків, які 24/7 сидять з дітьми на карантині, пише видання Motherly.

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Вирішити деякі проблеми в сім’ях допоможе спільне виховання дітей та справедливих розподіл обов’язків між партнерами. Адже справитися самостійно зі всім просто нереально.

Як без сварок виховувати дитину разом з партнером на карантині

Покажіть дітям, що ви все контролюєте

Батьки краще за всіх знають, які їхні діти реагують на оточення, зовнішні чинники та негаразди. До того ж, дорослі часто забувають, що їхні настрої та тривоги також впливають на дітей. Тому, щоб зберегти спокій у домашньому господарстві, ви маєте показати малечі, що все контролюєте.

І переконайтесь, що у розмовах з дітьми у обох батьків не виникають розбіжності у словах, а також в інтонації немає тривоги чи занепокоєння. Адже якщо батьки будуть мати стрес, то піддаватимуть стресу і діти, і навпаки.

Будьте відвертими та допомагайте своєму партнерові

Кожен з вас повинен могти зізнатися, що він стомився від карантину, роботи чи виховання дітей, тому потребує допомоги іншого. Адже така відвертість породжує довіру у стосунках. Тому не соромтеся просити допомоги чи підтримки у другої половинки.



Розділяйте час на дітей та займайтеся справами по черзі / Фото 4mama

Також важливо, щоб у випадку надзвичайних ситуацій, та у повсякденному житті, аби обидва батьки були повністю усвідомлені та синхронізовані щодо подальших дій та добробуту дітей. Показуйте дітям та один одному, що ви впевнені у собі та готові боротися з негараздами.

Дотримуйтесь своїх правил

У зв’язку з такими складними часами багато звичних речей відійшли на другий план, тому і часто виникають конфлікти в сім’ї та порушення стабільності. Але під час карантину дуже важливо дотримуватися певних правил та пам’ятати свої обов'язки в родині.

Так, діти зараз навчаються дистанційно, але батьки повинні слідкувати за тим, щоб діти застеляли свої ліжка, одягалися і чистили зуби зранку. Адже такі дії допомагають підтримувати почуття нормальності, яке є корисним для малечі, коли все в світі змінилося.

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Дотримуйтесь графіків роботи, вечеряйте разом і продовжуйте дотримуватися ритуалів і правил, які нагадують дітям (і батькам) про обов'язки, які всі мають виконувати.

Дотримуйтесь кордонів

Для батьків і дітей у цей час важливо підтримувати певний особистий простір. Адже примусова самоізоляція, щоб стримувати вірус, змусила багатьох з нас тісніше контактувати з близькими, ніж ми до цього звикли.

Такий постійний спільний простір може призвести до нового стресу, тому встановіть кордони та відпочивайте один від одного.

Плануйте заздалегідь

Незважаючи на те, що зараз не можна відвідувати різні події чи подорожувати, планування майбутнього залишається важливою справою. Тож, знайдіть час, щоб сісти з вашим чоловіком/дружиною та підведіть підсумки своїх фінансів, роботи та складіть графік спільного виховання дітей та план на майбутнє.