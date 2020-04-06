7 порад, які допоможуть сором'язливій дитині стати сміливішою

Сором'язлива дитини невпевнено бере участь у різних заходах, знайомиться з новими друзями чи на прохання мами декламує вірш гостям. Такі діти не намагаються довести всьому світу, на що здатні, а вважають, що краще спокійно сидіти "в стороні".

Сором'язливість властива дітям-меланхолікам – тихим, спокійним та зануреним в себе. Але якщо вона стала наслідком промахів у вихованні, то ви ще можете допомогти дитині стати сміливішою.

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Дитяча психологиня Олена Ушачева пояснюла виданню Dailybaby, що коли дитина сором'язлива, то батькам спершу потрібно зрозуміти, що він сам відчуває. Можливо, маляті абсолютно комфортно бути наодинці з собою або його влаштовує наявність лише одного друга.

"Інший випадок – коли дитина страждає від того, що у неї мало друзів, він/вона не знає, як їх завести і пробудити інтерес однолітків до себе. Тут наявні проблеми з налагодженням комунікацій", – каже експертка.



Навчіть малечу спілкуванню з дітьми / Фото Unsplash

За її словами, сором'язливість у дітей проявляється вже в 3-4 роки. Діти можуть відчувати страх і тривожність та відсутність безпеки для себе в присутності незнайомих людей. Ці особистісні особливості дитини можуть посилюватися до 5 років і поступово знижуватися до 7 років.

Як допомогти соромливій дитині стати сміливішою

Заохочуйте самостійність

Коли в 4 роки дитину годують з ложечки, в 10 років – батьки збирають портфель до школи, а в 12 – вибирають одяг і друзів, немає нічого дивного в тому, що малюк росте сором'язливим, несамостійним і невпевненим.

Тому дайте дитині шанс проявити самостійність і силу свого характеру, припиніть її контролювати. Не робіть за малечу те, що вона цілком здатна зробити сама.

Чи не формуйте небезпечну картину світу

"На цю гірку не можна, вона сильно висока – впадеш, поранишся", "не дружи з тими хлопцями, вони, напевно, тебе скривдять", "не можна гуляти одному, навколо багато поганих людей" – ці фрази, здається, лише прояв турботи. Але тривожні батьки свої численні страхи передають і дитині, тим самим позбавляючи його спілкування з однолітками і можливості діяти рішуче.

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Постарайтеся не формувати у малюка небезпечну картину зовнішнього світу. Так, дитину можна і потрібно попередити про можливі наслідки його дій і вчинків. Але переконувати малюка в тому, що навкруги вороги. Неправильно.

Поясніть дитині, що помилки – це нормально

Діти часто соромляться щось робити, через те що бояться зробити помилку. Тут проблема – в завищених очікуваннях і вимогах з боку батьків.

"Сором'язливі діти, як правило, оцінюють себе досить високо, але впевнені, що інші ними постійно незадоволені. Вони постійно очікують позитивної оцінки своїх дій від оточуючих, щоб стати впевненішими в собі. Проте це паралізує діяльність малюка, вбиває його ініціативність", – наголошує Олена Ушачева.

Коли дитина навчиться не сприймати свої помилки як кінець світу, вона стане сміливішою і впевненішою у своїх силах. Почніть з малого: не лайте і не карайте малюка за випадкові помилки – розбиту чашку, забруднені речі тощо.

Хваліть замість необґрунтованої критики

Похвала мами і тата – ось, що потрібно дитині для гармонійного розвитку. Хваліть малюка за успіхи, заохочуйте всі її починання, підбадьорюйте.

"Хваліть зусилля, а не результат. Відзначте старання дитини: "Мабуть, тобі не просто було віддати половину цукерок своєму другові. Це був щедрий вчинок з твого боку". Так, ви покажете дитині, що ви цінуєте її зусилля і розумієте, що бути щедрим не так просто", – додала психологиня.



Хваліть дитину та діліться з нею порадами і секретами / Фото Unsplash

Дайте дитині право голосу

Дехто вважає "недоробкою" батьків, якщо малюк постійно встрягає в діалоги старших. Не забороняйте і не карайте – для сором'язливої дитини це ще один привід замкнутися в собі. Навчіть його, як чемно підтримати розмову і висловити свою думку.

Зазначимо, що дитина вже в 5-7 років може мати власну думку. Малюкові може подобається одяг певного фасону або він буває не задоволений рішеннями мами і тата. Дайте дитині висловитися, у нього теж є право слова в родині.

Допоможіть дитині розширити коло спілкування

У сором'язливої дитини мало друзів. Сором'язливість і невпевненість в собі заважають їй знайомитися з однолітками і спілкуватися з ними на рівних. І нерідко батьки, помічаючи, наскільки важко малюкові знаходитися у великому колективі, намагаються "захистити" його – найняти няню замість садочка чи не дозволяти гратися на ігрових майданчиках.

Але це неправильно, краще допоможіть малюку розширити коло спілкування. Важливо, щоб він зрозумів: нове знайомство – це не страшно, а цікаво.

"Частіше відвідуйте нові місця, де дитина ще нікого не знає: тут він буде вчитися знайомитися і вибудовувати нові відносини. А різні ігри сприяють формуванню довіри і впевненості в собі, розвиваючи спонтанність", – додала експертка.

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Не порівнюйте дитину з іншими малюками

Порівнюючи свою дитину з іншими дітьми, батьки породжують в ній зайву тривогу. Малюк перестає подобається сам собі, стає невпевненим і сором'язливим. Можливо, у ваших друзів дитина, дійсно, досягає більших висот у навчанні та спорті. Але фраза мами: "Твій однокласник отримав п'ятірку за контрольну, а ти – трійку" точно не змотивують дитину старанніше вчитися.

Давайте малечі поради, хваліть, розумно критикуйте, уникайте будь-яких порівнянь, які б принизили старання і без того сором'язливої дитини.

Але батькам дуже важливо не зациклюватися на проблемі сором'язливості дитини. Не потрібно взагалі говорити про це при маляті! Не змушуйте його знайомитися і грати з іншими дітьми, якщо дитина сама не проявить бажання налагодити спілкування з однолітками.