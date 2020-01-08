7 поширених проблем у стосунках, які виникають під час свят

Сімейні психологи назвали 7 найпоширеніших проблем закоханих і порадили, як із ними впоратися, передає видання The Huffington Post.

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Всі пари на новорічні свята купують подарунки, квитки на літак, а ще є витрати на вечірки, декорування, їжу тощо. Але такі витрати можуть призвести до непорозумінь.

До того ж, серйозні проблеми можуть настати, якщо хтось у парі приховує свої витрати і не обговорює їх з коханою людиною. Тож, щоб уникнути відчуття фінансової зради, обговоріть фінансовий план на цей період: створіть бюджет і дотримуйтесь його.