7 поширених проблем у стосунках, які виникають під час свят
Новорічні свята часто стають одним із найфантастичніших періодів року у стосунках з коханою людиною. Адже стрес у подорожах, різні непередбачені витрати, перевантажені графіки і т.д. можуть призвести до негараздів у вашій парі.
Сімейні психологи назвали 7 найпоширеніших проблем закоханих і порадили, як із ними впоратися, передає видання The Huffington Post.
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- Не бути чесними про витрати на свята
Всі пари на новорічні свята купують подарунки, квитки на літак, а ще є витрати на вечірки, декорування, їжу тощо. Але такі витрати можуть призвести до непорозумінь.
До того ж, серйозні проблеми можуть настати, якщо хтось у парі приховує свої витрати і не обговорює їх з коханою людиною. Тож, щоб уникнути відчуття фінансової зради, обговоріть фінансовий план на цей період: створіть бюджет і дотримуйтесь його.
- Вирішити, де святкувати
Великою проблемою може стати рішення – з чиєю родиною зустріти Різдво чи Новий рік.
Як вирішити це? Можете чергувати свята: до прикладу, Різдво в одних родичів, Великдень в інших, наступного року – навпаки. Або можете запросити обидві родини до себе в помешкання.
- Хтось у парі перебрав з алкоголем
Це часто створює велику проблему у новорічні свята. Мова не лише про алкоголь, але й про поведінку через такий стан.
Тому напередодні поговоріть між собою і складіть план, скільки пити і як добратися додому, радять психологи.
Наперед узгодьте з коханими свої "дози" алкоголю / Фото evaportal
- Різні родинні святкові традиції
Різдвяні традиції, які були, коли ми були дітьми, мають міцний емоційний зв'язок з нами. Тому ми не завжди маємо бажання, щоб їх змінювати.
Аби уникнути сварки, ви можете чергувати традиції (цього року так, наступного – інакше), чи взяти частину традицій з кожної родини і об'єднати їх тощо. Або взагалі можете вигадати щось своє, і це буде особливо для вас.
- Порозумітися з "токсичними" родичами
Якщо ваш дядько завжди напивається на кожному застіллі, а свекруха нічого доброго не може сказати про вас, то, ймовірно, це повториться і на ці свята.
Тому обов'язково придумайте "план Б" разом з коханою людиною щодо того, як з усім дати раду. Вигадайте свій секретний сигнал, що означає: "Підійди до мене, будь ласка. Мені потрібна твоя допомога".
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- У вас різна філософія подарунків
Буває так, що одна людина у стосунках показує свою любов через купування ідеального подарунку, не зважаючи на його вартість, а інша людина в парі – думає, що ідеально не витрачати забагато і не шукати нічого екстравагантного на подарунок.
Проте якщо у парі немає згоди щодо того, які подарунки мають бути, може виникати роздратування і навіть злість. Щоб цього уникнути, психологи радять парі обговорити цю тему і разом вирішити, скільки витрачати на подарунки.
Обговоріть цінову категорію для подарунків / Фото e-maxo
- Знайти час на побути разом
Всі святкування, купування подарунків та інші речі "з'їдають" час, тому зв'язок з коханою людиною може погіршитися.Аби цього не сталося, користуйтесь трьома простими правилами: увага, вдячність та прихильність.
Це не забирає багато часу чи енергії. Впевніться, що показуєте свою любов: обіймаєте кохану/коханого щодня, кажете "Я кохаю/люблю тебе" і "Дякую" тощо.