В Україні продовжили карантин до 11 травня через поширення коронавірусу. Тому сім'ї продовжують дотримуватися самоізоляції вдома, хоча багатьом все складніше залишатися у чотирьох стінах. Тому, аби точно встигнути відпочити, ми підготували для вас декілька справ для всієї сім'ї, які треба встигнути зробити за менш ніж два тижні.

7 справ, які треба встигнути зробити на карантині з сім'єю

Карантин – це чудова нагода, аби приділити увагу захопленням, спорту чи навіть знайти собі хобі чи отримати нову звичку.

Проте ми впевнені, що вам вже набридло постійно бути один біля одного, займатися самонавчанням чи доглядати за дітьми 24/7. Тому журналісти 24 каналу підготували список цікавих та, можливо, дещо лінивих занять, які рекомендуємо зробити до кінця карантину.

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Провести у ліжку цілісінький день

Це маст хев для тих, хто постійно мав якісь справи на карантині, доглядав за дітьми чи працював з дому. До того ж, lazy day – це прекрасний тренінг для сім'ї. Тому їжте, спіть, дивіться фільми, обіймайтеся чи навіть бийтеся подушками. Це точно допоможе вам розслабитися, відпочити та емоційно зв'язатися з родиною.



День у ліжку / Фото 24 каналу

Піти на нічну прогулянку

Так, ми знаємо, що уряд заборонив прогулянки на карантині в парку, лісах тощо, проте чому б не прогулятися під зірками навколо свого будинку.

Адже постійне перебування вдома (за столом, комп’ютером чи телефоном) негативно позначається як на здоров’ї дитини, так і дорослих. Радимо взяти ліхтарики, прогулятися під зірками навколо дому (чи навіть на балконі) та розповісти дітям цікаву казку чи історію.



Нічна прогулянка з сім'єю / Фото 24 каналу

Таки помити вікна

Чистота і порядок в будинку – це запорука комфортного життя кожної сім’ї. А миття вікон без зайвих турбот і блискучі підвіконня в придачу – важлива справа для кожної господині. Адже це не тільки приємний вигляд на вулицю, але і необхідність позбутися від шкідливого пороху, що приносить величезну шкоду здоров’ю.

До того ж, це ще одна можливість подихати свіжим повітрям та насолодитися чудовою весняною погодою (хоча б через вікно).



Помийте вікна на карантині / Фото 24 каналу

Влаштувати пікнік на балконі

Організуйте пікнік для своєї сім'ї з улюбленими смаколиками, використовуючи задній двір будинку чи балкон у квартирі. Ви навіть можете розстелити плед просто посеред підлоги у вітальні і відкрити всі вікна у вашому будинку, щоб відчувати прохолоду.

Радимо приготувати для пікніка легкі закуски та улюблені напої (це може бути лимонад, сир, бутерброди, фруктові салати тощо). Для настрою також можете одягнути літнє вбрання та сонцезахисні окуляри, або увімкніть веселу музику.



Пікнік на балконі – це чудова ідея на карантині / Фото 24 каналу

Організувати вечірку з друзями онлайн

Самоізоляція — не привід повністю відмовитися від спілкування з близькими, а навпаки можливість зібрати друзів і рідних в один час, лиш не наживо, а онлайн, наприклад у Zoom чи Skype. Можете навіть зібрати всю родину та влаштувати показ талантів чи просто душевні розмови за "одним столом".

Така онлайн-вечірка з нагоди дня народження, річниці або просто щоб підтримати одне одного може бути не менш веселою, ніж звичайна (а, можливо, навіть кращою, адже тут не доведеться мити гору посуду після гостей).



Онлайн-вечірка розважить вас на карантині / Фото 24 каналу

Приготувати ту саму омріяну складну страву

Влаштуйте для всієї сім'ї кулінарний вечір – приготуйте улюблені страви чи щось новеньке, що ви вже давно хочете приготувати чи що може сподобатися вашим рідним. І обов'язково залучіть до готування дітей, їм це повинно сподобатися.



На карантині можна підвищити свої кулінарні навички / Фото 24 каналу

Влаштувати спа-салон вдома

Заплануйте провести вечір спа з чоловіком/дружиною чи дітьми та заздалегідь купіть все необхідне. По черзі зробіть масажі, використовуючи улюблену олію для тіла. Можна також зробити маски для обличчя, зробити малечі манікюр чи навіть спробувати нову зачіску по відео-уроках перукарів тощо.



Спа-салон вдома / Фото 24 каналу