7 важливих навичок, яким кожна дитина повинна навчитися з дитинства

Існує кілька дуже важливих навичок, які кожна дитина повинна засвоїти, перш ніж зіткнутися з життєвими викликами. І хоча школи навчають дітей усьому, що їм потрібно знати, щоб стати успішними дорослими, іноді цих знань може бути недостатньо.

Тому батьки повинні допомогти своїм дітям стати щасливими та самостійними людьми у майбутньому, пише Allwomenstalk.

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Допоможіть своїм дітям бути готовими до всього, що може статися в їхньому житті, адже ви ніколи не знаєте, як цей світ може змінитися в майбутньому та які навички знадобляться малечі.

Нижче наведені 7 найважливіших навичок, які кожна дитина повинна засвоїти, щоб бути готовою зіткнутися з непередбачуваними обставинами.

Навчити навичкам виживання

Кожна дитина повинна знати, що робити, щоб вижити в цьому іноді жорстокому світі. Вони, принаймні, повинні вміти розпалити вогонь та орієнтуватися по карт і, звичайно, захистити себе.

Дуже багато дітей зараз насправді не знають, що означає життя в дикій природі, оскільки вони ніколи цього не пробували, але батьки все ж повинні навчити їх цьому, щоб вони могли подбати про себе навіть у найжорсткіших умовах. Такі знання ніколи не будуть зайвими.

Готувати просту їжу

Кожна дитина старша 10 років повинна знати, як приготувати хоча б одну просту страву, яка не вимагає занадто великих зусиль. Тоді діти будуть відчувати себе більш незалежними та сильнішими.



Зацікавлюйте дітей готувати з вами / Фото Luck Club

Це також може бути полегшенням для вас. Уявіть собі, що ви повертаєтесь додому після важкого робочого дня, а ваші діти вже приготували для вас вечерю.

Писати листи

Ви можете думати, що цей навик сьогодні не таких необхідний, оскільки майже все можна зробити в інтернеті. Однак, електронні листи все ще досить широко використовують в сучасному світі.

А для того, щоб написати листа, ваша дитина повинна використовувати офіційну мову та дотримуватися певної структури. Ви можете допомогти дітям практикувати цю майстерність, заохочуючи їх писати листи своїм бабусям та дідусям.

Виконувати домашні справи

Кожна дитина повинна знати, як займатися різними справами, будь то прибирання, прання білизни або навіть миття посуду. Нехай ваші діти допомагають вам по дому. Більшість цих дрібних справ не вимагають від них багато зусиль, і ви навіть можете перетворити домашні обов'язки на гру. До того ж, так ви навчите своїх дітей важливості чистоти.

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Вирішувати проблеми

Кожній дитині, незалежно від того, скільки їй років, потрібно виробити декілька навичок вирішення проблем. Заохочуйте дитину досліджувати тему, ставити більше питань, пробувати різні рішення. Адже ви точно не допомагаєте їм, вирішуючи за них проблеми.

Краще дозвольте малечі шукати відповіді, знаходити найкраще рішення, навіть якщо це не завжди вдаватиметься. Зате вони вчитимуться на своїх помилках і що не боятимуться спробувати ще раз.



Вчіть дитину життєвим навичкам / Фото Pinterest

Бути щасливими

Навчіть своїх дітей бути самостійними, насолоджуватися життям і знаходити щастя в дрібницях. Скажіть їм, що вони не повинні покладатися ні на кого, щоб відчути щастя. Але обов’язково поважайте конфіденційність вашої дитини і дозвольте їй проводити час на самоті, щоб вони могли мріяти і знаходити себе.

Співчувати

Над співчуттям всі час від часу повинні працювати. Ніколи не пізно стати співчутливим, і надзвичайно важливо навчити свою дитину з раннього віку турбуватися про добробут інших людей, бути толерантними та шанобливими. Наведіть хороший приклад своєму малюку та покажіть йому/їй співчуття. Будьте добрими і завжди допомагайте оточуючим.