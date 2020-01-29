7 застарілих правил для побачень, які варто повернути

Застарілі правила знайомств вже "вийшли з моди" і з поважних причин, адже вони поширювали дивні та нефеміністичні уявлення: "Зачекайте, коли він до вас підійде, бо дама ніколи не робить першого кроку" або "Дотримуйтесь правила трьох днів: не зв'язуйтесь з людиною, поки не минуло три доби після побачення" тощо. Проте не всі поради "старої школи" були такими поганими.

Прочитайте кілька корисних "правил" і ви, можливо, просто знайдете частину мудрості, яку можна застосувати до вашого побачення, пише видання HuffPost.

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Застарілі правила знайомства, які варто повернути

Практикуйте лицарство

Було б чудово, аби всі люди були більш лицарськими та доброзичливими під час побачень. Відкрийте двері один для одного, не розмовляйте з іншими на побаченні, надсилайте повідомлення після зустрічі, щоб переконатися, що інша людина безпечно дісталася додому, завжди телефонуйте, коли хочете цього тощо.

З огляду на сучасний світ та знайомства в соцмережіх, ці невеликі, але вражаючі кроки виділять вас від натовпу. "Не скупіться на лицарську поведінку, яка не тільки справляє хороше враження, але й змусить когось почуватися особливим і важливим", – сказала експертка Саманта Бернс.



Будьте романтичними і уважними на побаченні / Фото Pinterest

За її словами, лицарство ніколи не виходить із моди. Крім того, коли вам стане комфортніше з вашим партнером, ви все одно намагатиметеся підтримувати цю ввічливу поведінку протягом ваших відносин.

Проведіть справжнє побачення, а не "тусовку"

Запросіть людину, яка вам сподобалася, сходити на справжнє побачення – таке, де ви детально сплануєте вечір.

"Нормально, якщо люди віддають перевагу звичайним зустрічам-побаченням, але заздалегідь підготовлений план спдобається партнеру та дасть йому розуміння, що ви все продумали. Будьте джентльменом - або леді – переконайте інших, що ви ставитеся серйозно до оточуючих, а особливо до побачень", – наголосила Саманта.

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Зателефонуйте перед побаченням

Згідно з опитуваннями, молодь надсилає та отримує щодня в п'ять разів більше СМС-повідомлень, ніж телефонних дзвінків. Неважко зрозуміти, чому вони вважають за краще писати повідомлення перед побаченням: є більший шанс уникнути незручних "мовчанок"у розмові.

Але надсилання текстових повідомлень не зовсім замінює повноцінну розмову. Адже дзвінок пропонує вам можливість по-справжньому зв’язатися з людиною, перш ніж зустрітися.

До того ж, голос і хороша розмова можуть стати неочікуваним поворотом, який змінить на краще ставлення людини до вас", – сказала експертка зі стосунків Кімберлі Сельцер.

Нехай загадковість і сексуальність з’явиться задовго до того, як ви опинитеся в одному ліжку

Експерти запевняють, що немає абсолютно нічого поганого у сексі на першому побаченні, але якщо ви зможете з цим зачекати і ваша сексуальна напруга "нагріється" на кількох побаченнях, то ви зможете отримати дійсно довгоочікувану та незабутню ніч.

"Іноді, коли ви швидко опиняєтеся в одному ліжку, ви пропускаєте усі прелюдії та романтичні стосунки, які є важливою частиною досвіду. Не спішіть з цим, більше фліртуйте – це змусить людину бажати вас більше, що призведе до кращих довготривалих стосунків. Вам потрібно трохи часу, щоб пофантазувати про цю ніч", – вважає експерт Фей Голдман.

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Не представляйте цю людину своїм друзям, поки не вважатимете стосунки серйозними

Не змушуйте своїх друзів терпіти чергову незручну зустріч із людиною, з якою вони більше ніколи не зустрінуться. Знайомство з близькими варто провести лише тоді, коли ви впевнені, що хочете продовжувати стосунки.

"Після цього важливо отримати зворотній зв'язок від ваших друзів. Оскільки вони іноді можуть побачити тривожні сигнали, коли ви натомість осліплені коханням або вже прив’язалися до людини", – кажуть експерти.

Одягайтеся красиво

Обираючи вбрання на побачення, не одягніть спортивні штани, речі для йоги, широкі шорти чи будь-яку іншу річ, яка виглядатиме дивно.

"Завжди одягайтеся красиво, щоб справити незабутнє перше враження. По вашому образу повинно бути помітно, що ви маєте гарний смак і хвилюєтеся за те, якою вас хочуть бачити", – запевнила Сельцер.

Заповніть незручну мовчанку питаннями про людину, і точно не витрачайте весь час на розмови про себе

На жаль, багато людей проводять більшість своїх побачень, монополізуючи розмову – говорять лише вони і часто про себе. Щоб бути привабливим/ привабливою на побаченні варто справити враження хорошого співрозмовника – замість того, щоб ділитися всім своїм життям, намагайтеся більше слухати, ніж говорити.