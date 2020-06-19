Батьки мають великий вплив на своїх дітей. Адже від того, чому дорослі їх навчать, залежить і те, якими людьми вони будуть в майбутньому. Тож, є кілька істин, які варто передати своїм дітям.

Хороші батьки – це не завжди лише турбота про дитини, коли малеча має все, що хоче. Перш за все, гарні батьки мають передати своїм дітям важливу мудрість, яка допоможе їм у майбутньому житті, пише WoMo.

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8 істин, яким батьки повинні навчити своїх дітей

Світ такий, яким ти його сприймаєш

Образ світу у людини формується завдяки тому, що вона бачила і чула в дитинстві. Так, люди дорослішають, але певний вектор сприйняття світу залишається таким же. Тому дорослі повинні створити своїм дітям позитивну та спробувати не передати їм свої страхи і забобони.

Адже так, свідомість ваших дітей буде відкритою, і вони зможуть захоплено досліджуватимуть цей світ та уникнуть багатьох ваших помилок.



Щаслива сім'я / Фото BetterHelp

У житті часом буває боляче

Батьківські інстинкти підказують захищати своїх дітей від усього, що може заподіяти їм страждання. Проте малеча теж повинна навчитися справлятися з хворобливими ситуаціями і вміти керувати різними емоціями.

Зокрема, варто навчити дитину поводитися у таких ситуаціях як, зокрема, смерть члена сім'ї, домашньої тваринки або сварка з другом, та вміти рухатися далі. Тому переконайте дітей, що все відбувається з певних причин, і багато з цього – на краще.

Думати своєю головою

Людина може мати багато непохитних поглядів і цінностей, з якими інші не згодні, але цим не варто "забивати голову". Скажіть дітям, що вони завжди можуть подумати про щось і знайти свою відповідь, а не жити за певними шаблонами та стереотипами.

Ви ж хочете, щоб ваша дитина думав своєю головою, правильно? Тому навчайте її ставити питання і не вірити всьому, що вони чують.

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Жити справжнім

І житті є багато речей, які відволікають людину від реальності, зокрема соцмережі та ґаджети. Тому потрібно вчити дітей усвідомлено жити в теперішньому моменті, а не згадувати минуле чи думати про майбутнє. Медитація – прекрасний спосіб навчити дітей цього.

Все минає

Скажіть дітям, що у світі все тимчасово. Навіть якщо малеча буває зла чи засмучена, то з часом це минає і настрій змінюється. Тому не варто зациклюватися на чомусь неприємному чи неважливому.

Життя повне злетів і падінь, тому варто пам'ятати, що все минає. Так, дітям буде легше переносити важкі часи та адаптуватися до змін.

Людина – сама коваль свого щастя

Перші кілька років життя діти живуть під контролем батьків, поки не навчаться самі пізнавати світ. Вже в школі діти починають розуміти, що не завжди будуть в центрі уваги. Тому батьки повинні навчити їх, що відповідальність за їх власне щастя лежить лише на них. І в першу чергу покладатися теж варто на себе.



Вчіть дитину йти до мети / Фото Freepik

Страх – це ілюзія

Навчіть дітей істині, що страхи нереальні. Страх – це лише емоція, яка з'являється завдяки певним ідеям або переконанням. Страх – ілюзія. Так, у світі багато небезпек, але страх, який люди нагнітають собі, непропорційний самій небезпеці. Страшні думки привертають страшні ситуації, тому треба намагатися не боятися небезпеки.

Єдине обмеження – це ваш розум

Люди самі собі щодня ставлять обмеження через негативні переконання, думки чи ідеї. Тому вони обмежені тільки власним мисленням.

Варто переконати дітей, що вони можуть досягти чого завгодно, показуючи, наскільки стереотипи та шаблони суспільства – це повна нісенітниця