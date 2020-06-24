Чоловіки безперечно впливають на свою дівчину та її самооцінку. Так, щаслива та любляча жінка не помічає своїх недоліків та бачить лише позитивне в собі.

Адже коли ви в стосунках, то хочете бути якомога краще. І якщо біля вас "правильна людина", яка завжди підтримає, це буде виходити легко. Експерти видання SoulPost назвали кілька ознак, які показують, що ваш чоловік добре на вас впливає.

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8 ознак, що чоловік добре на вас впливає

Ви відчуваєте себе щасливою

Поруч з чудовим чоловіком, який добре на вас впливає, ви завжди в гарному настрої, частіше посміхаєтеся та просто насолоджуєтеся життям і почуваєте себе щасливими.

Ви доповнюєте один одного

Часом люди навіть не можуть це пояснити, але відчувають себе зі "своєю" людиною. Так, їм разом завжди добре і цікаво. І здається, що сильні сторони чоловіка доповнюють ваші слабкості, і навпаки.



Пара доповнює один одного / Фото Unsplash

Всі навколо говорять, що ви ідеальна пара

Якщо людям добре разом, то це помічають всі. Тому ви часто можете чути від друзів, родичі, сусідів тощо лише компліменти на свою адресу – що ви просто ідеальна пара.

Ви не можете довго сваритися

Щасливі у стосунках пари не можуть довго ображатися і не розмовляти один з одним. Адже ви розумієте, що ваші відносини набагато цінніше, щоб псувати їх довгими сварками. І, якщо чоловік на вас добре впливає, то ви і не хочете з ним сперечатися чи розходитися.

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У ваших стосунках немає ознак токсичності

Навіть якщо ви любите проводити час разом, кожен з вас – особистість та індивідуальність, тому ви завжди даєте один одному особистий час для себе. Якщо чоловік на вас добре впливає, то це вас не змушує відчувати негативу, і коли ви проводите час окремо, то немає ніяких підозр, недовіри чи сумнівів.

Ви відчуваєте, що стаєте кращою

У вас чудові стосунки, і коли ви відчуваєте, що чоловік добре на вас впливає, то це змінює вас на краще: ви кохаєте і відчуваєте себе коханою, а завдяки цьому стаєте впевненіше в собі. Від коханої людини ви завжди відсуваєте підтримку.



Жінка почувається щасливою, коли її люблять / Фото журнал Особлива

Ви відчуваєте, що він теж став кращим

Якщо вам добре разом, то ваші відносини розвиваються і ти бачите, як ваш чоловік теж змінюється на краще.

Ви любите себе так само, як і його

У щасливих стосунках люди є впевненими та люблять себе такими, якими вони є. Тож, якщо ви перестали сумніватися в собі і комплексувати, бо відчуваєте себе важливою для нього, то це означає, що ваш чоловік добре на вас впливає. І це мотивує вас ставати ще кращою.