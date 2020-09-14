Якщо ви вже тривалий час будуєте стосунки з чоловіком, однак не бачите ініціативи щодо створення сім'ї, це не завжди означає, що ваш обранець не думає про освідчення. Водночас психологи назвали 8 ознак, на які варто звернути увагу.

У сучасному житті весілля вважають тільки формальністю, чудовим святом, який збере найближчих родичів та друзів за одним столом. Куди важливіше знайти людину, з якою буде комфортно цікаво і весело. Однак які сигнали свідчать, що чоловік не має наміру створювати сім'ю і просто затягує час, розповіли психологи видання BBC.

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Стосунки без пристрасті

Якщо у вас з партнером згасає або відсутня пристрасть, це вже нагадує більше дружбу. Зверніть увагу на те, хто ініціює спілкування, планує зустрічі, пропонує, де саме провести час. Коли це все – ваша щоденна робота, з впевненістю можна сказати, що чоловік не має бажання вкладати у ці стосунки свої сили, а тому й на їхнє подовження, мабуть, не варто чекати.

Не зізнається в коханні

Ваш обранець не говорить, що кохає вас. Він щоразу виправдовується, коли чує питання про це. Зазвичай, чоловік пояснює, що ці слова надто важливі для нього, а тому він ними не розкидається. Або ж йому комфортно з вами, а слова кохання не варто повторювати десятки разів.

Його життя не зазнало змін

Чоловік, для якого важлива його обраниця, буде знаходити компроміси в речах, які їй не подобаються. Перегляд футболу з друзями, неділя – день з батьками, а понеділок, середа, субота – спортзал, тому на вас часу бракує. Водночас жінка може змінювати свій ритм життя та навіть вносити зміни в імідж, щоб підлаштуватись під образ ідеальної жінки свого обранця.

Та така поведінка не притаманна у здорових стосунках. Партнери, які поважають один одного, готові разом шукати компроміси в спірних питаннях, та не вимагають зміни іміджу, а можуть тільки озвучити, який експеримент міг би пасувати другій половинці. І якщо часу на зустрічі у чоловіка не знаходиться, значить вони не є для нього в пріоритеті.



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Не пускає в коло близьких

Одним із вагомих показників, що ваш чоловік не вважає ці стосунки серйозними, є небажання знайомити з рідними і друзями. Якщо ж жінка питає, коли це станеться, або ж першою хоче познайомити його з родичами, можна почути фрази: "Нам і вдвох добре. Для чого влаштовувати зустріч з близькими?"

Чоловік не боїться вас втратити

Якщо ви говорите, що на роботі ваш колега робить компліменти, а реакція бойфренда – байдужість, це ознака того, що він зовсім не боїться вас втратити. Нормально, якщо хлопець поцікавиться, хто ж такий цей залицяльник і чи знає він про те, що ви маєте стосунки.

Нема гармонії

Коли стосунки йдуть до завершення, один з партнерів може проявляти не тільки байдужість, але й холодність. Він не проявляє турботи на публіці, може відмовитись взяти вас за руку тощо.

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Економія понад усе

Ще однією ознакою того, що ваш хлопець не поспішає до вівтаря, є те, що він не має наміру витрачати на вас кошти. Якщо ж ви пропонуєте здійснити спільну покупку, до прикладу, квитки на відпочинок, чоловік уникає цього. За словами психологів, це може свідчити про те, що він не вважає ці стосунки такими, в які варто вкладати ресурси.

Та і надмірна щедрість – це також не дуже хороша якість чоловіка. Тому тут, як і у всьому, має бути баланс.

Суцільна невизначеність

Якщо ви не маєте відчуття стабільності, а ваш партнер то зникає, то знов з'являється у вашому житті, не варто очікувати, що він освідчиться. Та і коли ви не можете уявити ваше спільне життя та яким воно буде за 3 чи 5 років – це також ознака того, що ви не маєте відчуття стабільних стосунків, які ведуть до шлюбу.