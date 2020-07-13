Весь світ поступово розвивається та змінює принципи взаємостосунків у сім’ї. Хоча деякі люди продовжують йти за старими звичаями та стереотипами, які вже вийшли з моди. Ми хочемо розповісти вам, які уявлення про щасливий шлюб вже давно застаріли.

І хоча більшість вже давно змінили своє ставлення до шлюбу, деякі продовжують слідувати старим правилам, пише журнал "Пані".

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Застарілі правила щасливого сімейного життя

Подружжя має завжди спати в одному ліжку

Прибічники традиційних поглядів на сім’ю вважають, що чоловік і дружина повинні кожну вільну хвилину проводити разом, і не існує потреби в особистому просторі.

Так, британський доктор Ніл Стенлі дійшов висновку, що люди, які ділять ліжко зі своєю половинкою, більш ніж на 50% частіше страждають порушеннями сну.

Проте наші батьки могли спати удвох на невеличких ліжках, бо "так треба". Але чи були вони щасливіші від такого "тісного" контакту? В нас зараз є вибір і необхідно обрати те, що буде краще для вас, не слухаючи застарілі правила.



Зараз пара сама виріщшує, чого вони хочуть у подружньому житті / Фото kormeshka

Немовлята повинні спати окремо від батьків

Колись батьки прислухалися до сумнівних порад педіатрів та завчасно відгороджували від себе дітей, але часто це завдавало психологічні травми і дорослим, і дітям.

Натомість сучасні психологи запевняють, що краще укладати неспокійну дитинку разом з батьками. Це допоможе зберегти психічне здоров’я кожного. Окрім того, сон з дитиною дозволяє мамі чи татові налагодити з малечею тісний зв’язок, поки не почався природний процес сепарації.

Шлюб має бути офіційно зареєстрований

Колись парам не можна було жити разом до весілля та вінчання. Але вже в XX столітті революція внесла свої поправки. А тому шлюб без офіційного підтвердження перестав бути чимось непристойним.

І лише зараз обидва партнери можуть бути цілком задоволені таким розвитком подій. Так, пари можуть жити кілька років цивільним шлюбом без одруження, якщо їх це влаштовує.

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Подружжя зобов’язане бути повністю відвертим одне з одним

У старі часи дружина не мала права тримати жодних таємниць про минуле від чоловіка. Натомість сучасне подружжя намагаються побудувати довірливі відносини, але вони можуть не мати повної відвертості в тому, що стосується періоду до їхнього знайомства.

Так, якщо людині некомфортно згадувати про якийсь випадок або період свого минулого, то їй не обов’язково розповідати про це своїй половині.

Чоловік – добувач, дружина – господиня

Ще 20 років тому люди не могли собі уявити, що чоловік може сидіти вдома з дитиною, а жінка в цей час працювати. Але гендерні стереотипи йдуть у минуле. Тепер дружина не стане докладати усіх зусиль для забезпечення надійного тилу чоловікові, поки той працює, а намагатиметься сама стати успішною.

Сучасне подружжя прагне до партнерства: кожен робить те, що у нього краще виходить і зручно для сім’ї в конкретний момент.



Зараз партнери часто готують разом / Фото Unsplash

Необхідна повна концентрація на партнері та сім’ї

Колись наші бабусі та мами вибудовували свій день довкола свого чоловіка. На той час не приготувати обід часто прирівнювалося до зради.

Проте зараз кожен партенр сконцентрований на своєму самовдосконаленні. Так, досі є взаємопідтримка та допомога, але на стосунки вплинула і установка "ніхто не зробить тебе щасливим, окрім тебе самого". Пари вже не розчиняються в партнері та уважні до власних побажань.

У подружжя мають бути спільні інтереси

Колись у шлюбі цінувалося бажання догодити в усьому своїй половинці, але тепер це не є обов’язковою умовою сімейного щастя. Навпаки, самодостатність та цілісність у всьому – це запорука поваги партнерів один до одного і, як наслідок, фактор вдалого шлюбу.

Без дітей щастя неможливе

Раніше головне завдання сім’ї було народження дітей. Потомство заводили всі пари, бо це було основною метою заміжжя. І вважалося, що шлюб без дітей не може бути щасливим.

У наші дні люди не народжують лише тому, що так заведено, а орієнтуються на матеріальне становище та бажання кожного з партнерів. І якщо бажання раптом не виникне, то подружжя може цілком щасливо прожити все життя і без дітей.