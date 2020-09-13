Спершу стосунки цієї пари здаються ідеальними: чоловік турботливий, харизматичний, уважний і милий. Але згодом все стає з точністю до навпаки, а жінка не поспішає йти від такого обранця. Чому вони застрягли у стосунках з нарцисом – дізнавайтесь у матеріалі.

Цю тему порушив український психолог Ярослав Самойлов. на сторінці в інстаграмі він назвав 8 причин, чому жінки не поспішають покидати свого хлопця-нарциса. І часто ці мотиви є підсвідомим, а людина про це навіть не задумується.

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Він – її перемога

Найочевидніша причина таких нездорових стосунків, це прагнення відчути смак перемоги. Адже жінка, яка поряд з нарцисом, може почуватись обраною, особливою та бачити заздрість інших. І це відчуття настільки подобається їй, що жінка навіть не думає про розрив стосунків.

Жінка бажана і цінна

Зазвичай, нарциси поводяться дуже егоїстично і навіть паразитично. Вони отримують від жінки турботу і захоплення ним, а їхню обраницю окриляє відчуття потрібності та бажаності. Але тут жінка не помічає, що стає для нарциса як прислуга.



Стосунки з нарцисом / Фото UkrMedia

Потреба дбати про когось

Жінки, які будують стосунки з нарцисом, можуть підсвідомо реалізовувати потребу дбати про когось. А от нездорове захоплення красою і харизмою свого чоловіка – підсвідома потреба жінки у схваленні. І в такому союзі можна впевнено сказати, що насправді їй не вистачає тієї турботи і підтримки, яку вона віддає чоловіку.

Він – її захист

Якщо ж жінка ще не розібралась у питаннях, яких хоче стосунків та чи відчуває до людини кохання, тоді цей роман – ідеальне прикриття. Адже провину невизначених стосунків можна перекласти на такого ненадійного хлопця-нарциса.

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Чоловік – її дзеркало

Жінка може самовиражатись через свого партнера. В такому випадку всі заслуги та хороші вчинки вона відчуває як свої. Водночас він наче відображає негативні якості своєї обраниці, навіть ті, які вона не хоче визнавати. Як приклад, психолог навів ситуацію, коли жінка будує стосунки зі зрадником, який фактично втілює її приховані бажання замість неї самої.

Стосунки "мама – син"

Чоловіки часто стають нарцисами через своє виховання: мама занадто опікала і возвеличувала сина, що він так і не захотів дорослішати. А у своїй жінці він шукає заміну мами, яка буде піклуватись і оберігати його.



Стосунки з нарцисом / Фото Good House

Він – батько, якого не було

Та і у дитинстві жінки може бути чимало фактів, які в дорослому житті стимулювали її обрати чоловіка-нарциса. Зазвичай, такі жінки були дуже не близькі у спілкуванні з батьком, або ж їх виховувала мама. І образ ідеального, але недоступного тата впливає на вибір чоловіка.

Чоловік – це порятунок

Стосунки з нарцисом часто призводять до відвертості. Тоді жінка може побачити найбільші свої страхи, заборони, батьківські сценарії. Але все це можна подолати, якщо вона сама цього захоче.