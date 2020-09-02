Змалку дітей вчать: "Якщо будуть хороші оцінки у школі, ти зможеш бути успішним у житті". Та це не завжди так. До яких ще "сюрпризів" дорослого життя не готують батьки – дізнавайтесь у матеріалі.

Журналісти 24 каналу підібрали 8 прикладів, в яких точно кожен впізнає себе.

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Знаходити друзів складно, але втрачати – дуже легко

Вкрай рідко друзі, з якими ми нерозлучні у школі, залишаються такими ж близькими у дорослому житті. Все тому, що коло спілкування людини з віком змінюється, а більш близькими стають колеги на роботі. І це не дивно, переконують психологи. Адже в офісах люди проводять більшість свого часу, а поза роботою вже не готові до авантюр та нових знайомств.

З віком боязнь лікарів не змінюється

Чимало дітей бояться стоматологів або ж лікарів, які можуть зробити укол. Ця дитяча травма настільки сильна, що в дорослому житті люди також мають боязнь перед походом до шпиталю.

Родичі не припиняють втручатись у ваше життя

Впевнені, ви часто чули у дитинстві: "От виростеш – будеш вирішувати сам, що робити. А зараз слухай маму!" І ми змалку уявляємо собі доросле і самостійне життя, де родичі не мають жодного впливу на наші рішення. Однак це далеко не так, адже рідні, бажаючи нам допомогти, не рідко дають поради або ж взагалі втручаються у наше життя.



Дитячі міфи, які розвінчуються у дорослому житті / Фото ОТОЖ

Можливість купити все

Ще один міф з дитинства – це те, що ми зможемо купити все, що нам заманеться. Та, будучи дорослим, людина часто ставить собі питання: "Чи потрібна мені ця покупка?" або ж "Чи варто витрачати цю суму саме зараз?"

Солодощі щодня

Також дітям часто здається, що, якби вони в секунду подорослішали, то не відмовляли б собі у солодощах. Зізнайтесь, мабуть, і ви мріяли про морозиво на сніданок, обід і вечерю. Однак у дорослому житті ці мрії не справджуються, адже людина усвідомлює, як калорійна їжа впливає на організм. Та й метаболізм сповільнюється, а тому вже стільки їсти солодощів без шкоди для фігури не вдасться.

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Любов – не на все життя

Це, мабуть, одне з найболючіших розвінчань дитячих міфів. Змалку нам здається, що одразу зустрінеться людина, з якою можна буде піти до вівтаря та створити міцну сім'ю. Однак перше кохання, яке завершується розривом, повертає нас до дорослої реальності.

День народження – не завжди веселе свято

Прагнення отримати багато подарунків робило день народження особливим святом у дитинстві. Однак з роками люди часто не хочуть відзначати цей день. І на це у кожного є своя причина.



День народження з віком все менше хочеться святкувати / Фото iStock

Прогнози батьків не завжди збуваються

Діти завжди вірять: все, що говорять батьки, неодмінно збудеться. Але ж помешкання не заростає брудом, а ви маєте змогу знайти перспективну роботу, навіть якщо не робили на відмінно всі домашні завдання у школі.

Всі ці "сюрпризи" дорослого життя кожен пізнає самостійно. Адже якби батьки нам змалку говорили все це, діти б тоді не мріяли про те, якими вони будуть у майбутньому, та, можливо, не робили б все для того, аби слова мами про перспективу стати безхатьком не збулась.