Всі батьки встановлюють власні правила, як вони будуть виховують дитину. Дехто вважає, що вони повинні бути поблажливими, інші навпаки – хочуть здаватися суворішими і змушують дитину слухатися. Але варто пам’ятати, що це може негативно впливати на її психіку або здоров’я.

Адже ваша дитина – це самостійна маленька особистість. Тому чим раніше вона/він навчиться самостійно приймати рішення, тим швидше буде відповідати за свої вчинки, пише видання Dolci.

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Навіть якщо здається, що ви все робите правильно і так буде краще для самої дитини, її не варто примушувати робити деякі речі.

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Брехати

Батьки не мають змушувати дитину брехати, навіть у дрібницях. Адже з часом малеча буде ставитися до неправди як до буденної речі і брехати іншим людям, зокрема і самим батькам.

Їсти, коли дитина не голодна

Так, є певні норми, скільки треба годувати дитину певного віку. Але ці норми зовсім не такі великі, і іноді бувають винятки, бо всі діти відрізняються одне від одного. Навіть малеча одного віку може їсти по-різному. Організм людини спроєктований так, що сам попереджає, коли потрібно їсти чи пити.

Тому не варто змушувати дитину їсти, якщо вона не хоче. Краще навчити її правильно розпізнавати ці сигнали. І не забувайте про корисне харчування та менше шкідливої їжі.



Не варто змушувати дитину їсти / Фото УП.Життя

Бути тим, ким дитина не є

Якщо дитина сором’язлива, то батькам варто приймати її такою, а не намагатися змінити чи змушувати бути не собою. Не треба казати, щоб малеча поводилася милою та товариською, якщо насправді їй це неприємно.

Те ж саме стосується і надто активних та галасливих дітей. Експерти запевняють, що з ними іноді важко, але малечі треба дозволяти бути такими, якими вони є. Скажіть малюку, що любите його за це і цінуєте його індивідуальність.

Вибачатися невідомо за що

Іноді можна почути, як на дитячому майданчику хтось з батьків кричить, щоб дитина негайно вибачилася перед кисомь за щось. І зазвичай дитина слухняно кориться, не маючи ні найменшого уявлення, за що він/вона вибачається.

Але насправді вибачення має нести в собі доброту і жаль, і говоритися свідомо. Тож, перед тим, як вимагати вибачень від дитини, коротко поясніть їй, за що ж саме потрібно вибачитися.

Дружити з тими, хто їм не подобається

Навіть якщо батьки обох дітей є найкращими друзями, не треба змушувати свою малечу дружити. Бо це лише змусить дитину страждати від того, коли її дражнять, ламають іграшки тощо.

Мами повинні дружити з ким хочуть, і давати таку ж можливість дитині – обирати, з ким вона хоче товаришувати.

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Дотримуватися суворої дієти, постити тощо

Так, існують діти, які мають деяку зайву вагу, але батьки не повинні завжди відмовляти їм в цукерках чи чіпсах. Не можна змушувати малечу дотримуватися жорстких дієт.

Якщо ви хочете контролювати або обмежити якісь продуктів, які є шкідливими для дитини, то не тримайте їх вдома, щоб малюк не бачив "спокусу". Також варто пояснити дитині, як харчуватися і готуйте здорові страви для всієї сім’ї.

Ночувати там, де дитині некомфортно

Іноді батьки змушують дітей, до прикладу, ночувати у бабусі, якщо дитина цього не хоче. Бо в такому випадку малеча відчуватиме себе нікому не потрібною і всіма покинутою.

Звичайно, іноді батькам дійсно необхідно мати у своєму розпорядженні вільний вечір, але замість того, щоб відсилати кудись дитину, краще попросіть бабусю чи іншу дорослу людину переночувати у вас вдома. Так дитині буде комфортніше.

Робити те, що у дитини не виходить

Так, не потрібно виховувати дітей, які опускають руки при найменшій невдачі, але якщо ваша дитина після багатомісячних тренувань не може щось зробити, і вже ненавидить цей процес, то не змушуйте його/її це робити. Адже нескінченні провали виховають у дитини комплекс невдахи. Тому дозвольте дитині самій робити вибір.